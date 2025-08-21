B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » CFR Cluj, înfrângere umilitoare în play-off-ul Conference League. A pierdut lamentabil în fața celor de la Hacken

CFR Cluj, înfrângere umilitoare în play-off-ul Conference League. A pierdut lamentabil în fața celor de la Hacken

Traian Avarvarei
21 aug. 2025, 22:02
CFR Cluj, înfrângere umilitoare în play-off-ul Conference League. A pierdut lamentabil în fața celor de la Hacken
Sursa foto: Fotbal Club CFR 1907 CLUJ / Facebook

CFR Cluj a fost învinsă de Hacken în deplasare, scor 2-7, în turul din play-off-ul Conference League. 

CFR Cluj, învinsă categoric de Hacken

Au marcat:  S. Gustafson min. 2, 35, Silas Andersen 18, Svanback 24, Brusberg 49, Dembe 61, 70 / Korenica 38, Cordea 50.

Hacken a deschis scorul încă din minutul 2 prin Simon Gustafson. Introdus pe teren repriza a doua, John Paul Dembe a înscris ultimele două goluri pentru suedezi.

Pentru CFR Cluj a marcat Meriton Korenica, în minutul 38, din interiorul careului, după ce Munteanu l-a scos din joc pe portarul Berisha. Și Andrei Cordea a înscris pentru clujeni. El l-a surprins pe Berisha cu un voleu la colțul lung.

Returul va avea loc pe 28 august, la Cluj.

Oricum, după această umilință, CFR Cluj e ca și eliminată din Conference League.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Lovitură pentru FCSB înaintea partidei cu Aberdeen. Autoritățile britanice au luat decizia în privința lui Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan
Sport
Lovitură pentru FCSB înaintea partidei cu Aberdeen. Autoritățile britanice au luat decizia în privința lui Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan
Mirel Rădoi, înaintea partidei cu Instanbul Bașakșehir: „Orice greșeală poate fi fatală”
Sport
Mirel Rădoi, înaintea partidei cu Instanbul Bașakșehir: „Orice greșeală poate fi fatală”
Răzvan Burleanu, mesaj pentru Ianis Hagi, după ce soția lui a născut. Ce i-a transmis președintele FRF
Sport
Răzvan Burleanu, mesaj pentru Ianis Hagi, după ce soția lui a născut. Ce i-a transmis președintele FRF
Suporterii și-au pierdut răbdarea cu Neymar. Atacantul a primit un ultimatum
Sport
Suporterii și-au pierdut răbdarea cu Neymar. Atacantul a primit un ultimatum
Răzvan Burleanu, despre incidentul de la tragerea la sorți: „Am luat în calcul să dispunem repetarea tragerii la sorți”
Sport
Răzvan Burleanu, despre incidentul de la tragerea la sorți: „Am luat în calcul să dispunem repetarea tragerii la sorți”
Cele mai mari performanțe înregistrate de Naționala de Fotbal a României
Sport
Cele mai mari performanțe înregistrate de Naționala de Fotbal a României
Ianis Hagi, ridiculizat că-i calcă pe urme tatălui, dar la capitolul perle în interviuri: „Are o profunzime nebănuită. Ne dă niște teme de reflecție”
Sport
Ianis Hagi, ridiculizat că-i calcă pe urme tatălui, dar la capitolul perle în interviuri: „Are o profunzime nebănuită. Ne dă niște teme de reflecție”
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Externe
Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții
Eveniment
Răspunsul oficial al FRF în urma tragerii la sorți din cadrul Cupei România Betano. Ce au spus reprezentanții
Simona Halep a picat de pe podiumul câștigurilor din tenis. Cine a depășit-o și cum arată topul
Sport
Simona Halep a picat de pe podiumul câștigurilor din tenis. Cine a depășit-o și cum arată topul
Ultima oră
22:39 - Copil de nouă ani din Olt, transportat în stare gravă la spital după ce a fost scos inconștient dintr-o piscină
22:27 - Premierul Bolojan a anunțat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc în noiembrie. Cine e cotat sus în sondaje, potrivit liderului PNL
22:18 - Larisa Udilă, la spital cu fiul ei: „Va trebui să îl operăm”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă Milan
21:58 - Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat dacă se va ajunge la alegeri anticipate: „România are, astăzi, nevoie de stabilitate politică pentru a trece prin această perioadă dificilă”
21:57 - Bărbat din Timișoara, bătut crunt de trei frați, în plină stradă. De la ce a pornit conflictul violent
21:42 - Anca Țurcașiu, victima unei escrocherii online. Ce i s-a întâmplat: “Fără acordul meu și împotriva voinței mele” (VIDEO)
21:33 - Ce spune Bolojan despre colaborarea cu PSD și amenințarea cu demisia: „Când eşti pe o funcţie şi vezi că nu poţi să faci ce e necesar, mai bine pleci”
21:28 - Puii pe care îi mâncăm sunt tot mai mari. Greutatea medie s-a mărit cu 400% în ultimele decenii, în timp ce intervalul de creștere a scăzut
21:27 - Alimentul ‘periculos’ pe care unii români îl mănâncă zilnic. Medicii avertizează: Dăunează oaselor!
21:06 - Ministrul Mediului a anunțat măsurile pe care le va lua împotriva arderilor ilegale de deșeuri. Vor fi folosite drone: „Oamenii care vor fi prinși cu aceste camere, să li se deschidă dosar în baza acestor imagini” (VIDEO)