CFR Cluj, înfrângere umilitoare în play-off-ul Conference League. A pierdut lamentabil în fața celor de la Hacken

CFR Cluj a fost învinsă de Hacken în deplasare, scor 2-7, în turul din play-off-ul Conference League.

CFR Cluj, învinsă categoric de Hacken

Au marcat: S. Gustafson min. 2, 35, Silas Andersen 18, Svanback 24, Brusberg 49, Dembe 61, 70 / Korenica 38, Cordea 50.

Hacken a deschis scorul încă din minutul 2 prin Simon Gustafson. Introdus pe teren repriza a doua, John Paul Dembe a înscris ultimele două goluri pentru suedezi.

Pentru CFR Cluj a marcat Meriton Korenica, în minutul 38, din interiorul careului, după ce Munteanu l-a scos din joc pe portarul Berisha. Și Andrei Cordea a înscris pentru clujeni. El l-a surprins pe Berisha cu un voleu la colțul lung.

Returul va avea loc pe 28 august, la Cluj.

Oricum, după această umilință, CFR Cluj e ca și eliminată din Conference League.