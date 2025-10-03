Elias Charalambous, a spus de ce mai avea nevoie campioana României pentru a câștiga duelul cu cei de la Young Boys.

„Roș-albaștrii” au fost înfrânți, joi, pe Arena Națională, în a doua etapă a competiției , de elvețieni, cu scorul de 0-2. Tehnicianul a oferit declarații după partida de la București.

Elias Charalambous: „Am încercat, am atacat, am vrut să înscriem”

Elias Charalambous a explicat faptul că jucătorii au făcut tot ce au putut pentru a obține o victorie, însă misiunea a fost și mai grea după primul gol primit. Acesta a subliniat că, deși au pierdut, trebuie să se repună pe poziții, deoarece urmează un meci important în campionat împotriva Universității Craiova.

„Am jucat cu un om mai puţin când Edjouma era accidentat, iar când se întâmplă asta timp de 4-5 minute la acest nivel plăteşti preţul. Aşa am primit un gol uşor care ne-a făcut şi mai grea misiunea. Jucătorii totuşi nu au renunţat, au încercat. Am avut 7-8 cornere în prima repriză, am încercat să punem presiune pe adversar şi dacă am fi marcat un gol lucrurile ar fi stat altfel după aceea. În repriza a doua am încercat, am atacat, am vrut să înscriem, dar, din păcate, nu am reuşit. Am pierdut acest meci, dar trebuie să ridicăm capul şi să mergem mai departe. Mai ales că urmează un meci dificil cu Universitatea Craiova şi avem nevoie de puncte în campionat”, a afirmat tehnicianul într-o conferinţă de presă.

De ce avea nevoie FCSB să câștige

Antrenorul cipriot a explicat că elevii săi au făcut un joc foarte bun, ba chiar că au controlat meciul în cea de-a doua repriză, singurul lucru care le-a lipsit fiind golul.

„Să nu credeţi că am pierdut azi din cauza lui Vali Creţu. Ştiam că Young Boys este o echipă bună şi că are foarte multă calitate în ofensivă, mai ales când beneficiază de spaţii. În repriza a doua, consider că am controlat jocul, singurul lucru care ne-a lipsit a fost golul. Dar ăsta este fotbalul, în Europa League poţi câştiga sau poţi pierde cu orice adversar. Noi vom încerca să câştigăm cât mai multe puncte putem”, a mai spus el.

Primul gol al partidei a fost înscris în minutul 11, prin Joel Monteiro, urmând ca în minutul 36 să trimită din nou balonul între buturi. Ștefan Târnovanu a avut câteva intervenții salvatoare, remarcându-se, mai ales, în prima repriză a meciului.

