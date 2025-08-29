Elias Charalambous a dat verdictul, imediat după victoria cu Aberdeen: „Obiectivul nostru este clar”

Elias Charalambous, a făcut declarații, imediat după ce echipa sa s-a impus cu scorul de 3-0 (5-2 la general) în fața celor de la Aberdeen.

Roș-albaștrii iar tehnicianul a menționat care este obiectivul echipei de acum înainte.

Cuprins:

Elias Charalambous: „Astfel de momente arată că fotbalul nostru creşte”

Antrenorul lui FCSB: „Nu ne-a fost deloc uşor”

Elias Charalambous: „Astfel de momente arată că fotbalul nostru creşte”

Antrenorul campioanei României a explicat câtă bucurie încape în sufletul celor din club, dar și faptul că românii de pretutindeni ar trebui să fie fericiți pentru performanța pe care, atât ei, cât și Universitatea Craiova au reușit să o atingă.

Faptul că avem două echipe care se luptă cu „greii” Europei, oferă speranța că lucrurile în fotbalul românesc evoluează, spune tehnicianul.

„Este un sentiment foarte plăcut. Este a doua oară la rând când ne calificăm, iar acest rezultat este unul imens pentru noi. Este foarte important atât pentru jucători, cât şi pentru suporteri, iar astăzi cred că toată lumea – de pe teren şi din tribune – merită să se bucure pentru ceea ce am reuşit.

Toţi vorbim doar despre Liga Campionilor. Se spune cât de importantă este calificarea, dar prea puţin se discută despre cât de greu este, de fapt, să ajungi acolo. Cred că toţi fanii din România ar trebui să fie mândri de această performanţă, pentru că este extraordinară pentru fotbalul românesc, aşa cum este şi calificarea Universităţii Craiova. Astfel de momente arată că fotbalul nostru creşte”, a declarat Elias Charalambous, conform

Antrenorul lui FCSB: „Nu ne-a fost deloc uşor”

De asemenea, cipriotul a vorbit și despre cât de greu a fost parcursul lor. Acesta a explicat că lupta a fost cu atât mai rea cu cât rezultatele din campionat nu sunt cele mai bune pentru echipa patronată de Gigi Becali.

Totuși, deși merg mai departe în Europa League, elevii lui Charalambous se concentrează acum pe altceva.

„Nu ne-a fost deloc uşor. A fost o perioadă dificilă şi pentru că nu am avut rezultate în ultima vreme. Astăzi însă, jucătorii s-au simţit mai liberi, iar cei mari şi-au arătat calitatea. Echipele mari demonstrează că sunt cu adevărat mari în momentele grele. Pentru aceşti băieţi calificarea este o reuşită uriaşă şi au dat totul pe teren.

Mâine ne vom simţi şi mai bine atunci când vom urmări tragerea la sorţi. Experienţa de anul trecut a contat mult, dar la fel de important va fi şi parcursul de acum. De acum ne concentrăm pe campionat şi, mai ales, pe meciul cu CFR Cluj. Ştim că va fi greu să ne concentrăm imediat pe acel joc, dar obiectivul nostru este clar: vrem să câştigăm campionatul şi trebuie să începem să adunăm puncte”, a adăugat tehnicianul.

FCSB va afla cu cine se va confrunta în următoarea etapă din Europa League, vineri, în jurul orei 14:00, când va avea loc tragerea la sorți.