Chile: Momentul în care tribuna unui stadion se prăbușește peste suporteri (VIDEO)

Clipe terifiante în Chile. Suporterii echipei de fotbal Colo Colo au trecut prin momente de spaimă, după ce o parte a tribunei stadionului „Monumental” s-a prăbușit.

Colo Colo a efectuat un antrenament pe Estadio Monumental înaintea meciului de campionat cu Universidad Catolica.

A stadium roof collapsed in during a celebration leaving 4 people hurt. Reuters reports this happened at Santiago’s Estadio Monumental.

La sesiunea de pregătire au participat mii de fani ai echipei, care și-au încurajat favoriții cu ocazia a 33 de ani de la inaugurarea stadionului. Sărbătoarea s-a transformat în clipe de groază pentru suporteri. Partea superioară a tribunei a doua pe care se urcaseră mai mulți fani a cedat. Cel puțin 14 spectatori au fost răniți, dar presa din Chile anunță că leziunile suferite nu sunt grave.

🚨 Several fans are feared injured after a section of Monumental Stadium in Santiago, Chile collapsed whilst full of fans as they watched an open training session

