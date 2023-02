Chris Evert a stârnit un val de critici din partea fanilor Mariei Sharapova după ce a postat un mesaj de susținere pentru Simona Halep: „Nu fi ipocrită!”

Într-un mesaj postat pe Twitter, Chris Evert și-a arătat susținerea pentru Simona Halep (suspendată provizoriu pentru dopaj).

Reacția legendarei sportive a adus un val de critici din partea fanilor Mariei Sharapova.

Simona Halep este, pentru moment, din tenis ca urmare unui test pozitiv cu Roxadustat, test efectuat pe durata US Open 2022.

„Mă gândesc la Simona Halep, sper că este bine… Și sper că totul se va rezolva în curând…”, este mesajul lui Chris Evert care i-a provocat pe fanii Mariei Sharapova.

Deși s-a retras din sportul profesionist de câțiva ani, Masha continuă să aibă un grup important de fani în toată lumea. Mulți dintre cei care o simpatizează încă pe rusoaică nu au fost de acord cu mesajul postat de legendara Chris Evert.

Fanii Mashei spun că Evert este ipocrită și că nu a transmis aceeași susținere atunci când Sharapova a fost găsită dopată cu meldonium în anul 2016.

Thinking about hope she’s doing well… I hope this gets resolved soon…🙏🙏🙏

