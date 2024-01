Cine este în opinia lui Patrick Mouratoglou cea mai bună jucătoare de tenis din istorie: ”Nici nu se compară”

Antrenorul , pe bani mulți, deși una dintre fostele sale eleve, Simona Halep, a fost suspendată patru ani pentru dopaj, în urma ingerării unui produs pe care chiar echipa lui i l-a recomandat.

Curios, unul dintre utilizatorii platformei Twitter l-a întrebat pe Mouratoglou dacă, în opinia sa, Margaret Court este o campioană mai mare decât Serena Williams (42 de ani), în contextul în care fosta sportivă din Australia are în palmares 24 de titluri de Grand Slam, în timp ce americanca a câștigat 23 de astfel de trofee.

Cine este GOAT în tenisul mondial feminin

Replica antrenorului de tenis a venit imediat, explicând de ce crede că Serena, care i-a fost elevă, este cea mai bună din istorie.

”Nu, pentru că recordul lui Margaret Court a fost stabilit înainte de Era Open, când tenisul nu era un sport profesionist. Nici nu se compară. Serena este GOAT (Greatest Of All Time – cea mai bună jucătoare din istoria tenisului feminin – N.R.)”, .

Ulterior Mouratoglou i-a dat dreptate unui al comentator, care i-a reamintit ca 11 din titlurile de Grand Slam ale lui Margaret Court au fost câștigate în Era Open, dar nu a mai revenit asupra părerii sale.

You are right Simon. — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou)

Patrick Mouratoglou, despre asemănarea dintre Serena Williams și Simona Halep

În 2021, după primele antrenamente cu Simona Halep, Mouratoglou a tras primele sale concluzii. Tehnicianul a găsit ulterior și o asemănare între sportiva din România și Serena Williams, pe care a ajutat-o să câștige nu mai puțin de 10 dintre cele 23 de trofee de Grand Slam.

„A fost, realmente, o alegere de suflet. Mereu am făcut așa, mi-am urmat întotdeauna instinctele. Simona este o jucătoare excepțională care a făcut deja lucruri fantastice în cariera sa.

Avem o relație bazată pe încredere peste care putem construi ceva. Ea încă are capacitatea de a face lucrurile mult mai bine decât le face la ora actuală. Are 30 de ani, aceeași vârstă pe care o avea și Serena când am început să lucrez cu era”, declara Mouratoglou, pentru France TV Info.