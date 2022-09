Clipe de panică la US Open / Rafael Nadal, în sânge, la meciul cu Fabio Fognini

Au fost clipe de panică la , acolo unde Rafael Nadal și-a spart nasul în timpul meciului cu Fabio Fognini, terminat scor 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 în favoarea spaniolului, scrie .

Nadal în primul set, pe care adversarul și l-a adejudecat 6-2, însă apoi a preluat frâiele jocului și nu le-a mai cedat până la final. Nadal și susținătorii săi au tremurat însă serios în ultimul set, atunci când racheta a lovit cimentul, ca mai apoi să-i ricoșeze direct în față, provocându-i probleme serioase în zona nasului.

Nadal a trăit câteva clipe de panică în timpul meciului cu Fabio Fognini, după ce racheta l-a accidentat în zona feței, provocându-i sângerare. Medicii prezenți la turneu au intervenit rapid pentru a-i oferi ajutor lui Nadal, căruia i-au pus un plasture care să oprească sângerarea.

