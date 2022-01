Conferința susținută de familia Djokovic a avut un final abrupt. Întrebarea la care rudele lui Nole n-au vrut să răspundă (VIDEO)

Novak Djokovic a obținut, luni, o victorie în instanță așa că, deocamdată, poate rămâne în Australia și chiar a început antrenamentele pentru Australian Open. A rămas, însă, cu o problemă de moralitate.

Tenismenul sârb a cerut să rămână în această țară și să joace, chiar dacă nu e vaccinat, pe motiv că a fost testat pozitiv cu coronavirus pe 16 decembrie 2021. Numai că fix în acea zi și în următoarea a participat la evenimente publice la care nimeni nu purta măscă.

Au apărut astfel speculațiile că Djokovic ori a mințit, ca să poată juca la Australian Open chiar dacă e nevaccinat, ori chiar a avut COVID și atunci a pus în pericol viețile oamenilor, mergând infectat la evenimente publice.

„Is it true that on the 16th of dec he tested positive and he knew he was positive w covid?”

„Yes, the whole process was public and all the documents that are public are legal”

„Was he at an event on the 17th of dec?”

„Okay so uh this press conference is adjourned”@BenRothenberg pic.twitter.com/NQgghDl74H

— Dirga Ong (@diekarasu) January 10, 2022