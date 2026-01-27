B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Atletico Madrid a ajuns pe mâna americanilor. Un fond de investiții, acționar majoritar la echipa spaniolă

Atletico Madrid a ajuns pe mâna americanilor. Un fond de investiții, acționar majoritar la echipa spaniolă

Adrian Teampău
27 ian. 2026, 15:21
Atletico Madrid a ajuns pe mâna americanilor. Un fond de investiții, acționar majoritar la echipa spaniolă
Atletico Madrid Sursa foto. Facebook
Cuprins
  1. Acționar majoritar nou la Atletico Madrid
  2. Cine sunt acționarii grupării spaniole

Atletico Madrid, unul dintre cluburile emblematice ale fotbalului spaniol, are un nou acționat majoritar, un fond de investiții din Statele Unite. Comisia Europeană și-a dat acordul pentru tranzacție.

Acționar majoritar nou la Atletico Madrid

Comisia Europeană a aprobat tranzacţia prin care fondul de investiţii american Apollo va deveni noul acţionar majoritar la Atletico Madrid, transmite EFE. Oficialii de la Bruxelles au apreciat că această preluare nu „nu ridică probleme de concurenţă, deoarece companiile nu sunt active pe aceleaşi pieţe sau pe pieţe verticale”.

Serviciul European pentru Concurenţă, condus de spaniola Teresa Ribera, a evaluat tranzacţia. Pentru aceasta a fost utilizată procedura simplificată de control al concentrărilor economice, care se aplică în cazuri mai puţin problematice.

Acordul încheiat între Apollo şi Miguel Angel Gil, directorul general, Enrique Cerezo, preşedintele clubului, Quantum Pacific Group şi Ares Management, principalii acţionari, a fost anunţat în noiembrie anul trecut. Acest acord prevede că fondul american de investiţii va achiziţiona între 51% şi 55% din acţiunile clubului. Clubul spaniol a fost evaluat, conform studiilor de piață, la o valoare cuprinsă între 2,5 şi 3 miliarde de euro.

Cine sunt acționarii grupării spaniole

Înainte de acest acord, structura acţionariatului Atletico Madrid era dominată de Atletico HoldCo. Această structură administrează acţiunile lui Miguel Angel Gil Marín şi Enrique Cerezo. Fondul american Ares s-a alăturat companiei printr-o majorare de capital în 2021, achiziţionând 33,96% din companie, devenind acţionarul majoritar al clubului madrilen cu 70,47% din acţiuni.

În acelaşi timp, Quantum Pacific Group, o companie deţinută de miliardarul israelian Idan Ofer, deţine 27,84% din acţiunile lui Atletico. Restul părților sociale sunt deținute de acţionari minoritari.

Apollo Sports Capital (ASC) este o companie globală de investiţii sportive, o filială a Apollo. Investițiile pe care le-a realizat în ultima perioadă includ turneele de tenis Mutua Madrid Open şi Miami Open.

Tags:
Citește și...
Michael Schumacher nu mai este imobilizat. Detaliul neașteptat despre viața fostului campion
Sport
Michael Schumacher nu mai este imobilizat. Detaliul neașteptat despre viața fostului campion
Gigi Becali susține că el e vinovat pentru situaţia de la FCSB: „Mă dau afară singur, dar nu pot”. Ce le-a spus jucătorilor
Sport
Gigi Becali susține că el e vinovat pentru situaţia de la FCSB: „Mă dau afară singur, dar nu pot”. Ce le-a spus jucătorilor
Ion Țiriac, dezvăluiri despre singura femeie care i-a fost soție. Cu ce se ocupă Erika Braedt în Germania
Sport
Ion Țiriac, dezvăluiri despre singura femeie care i-a fost soție. Cu ce se ocupă Erika Braedt în Germania
Doliu în lumea sportului. O triplă campioană mondială a murit la 91 de ani
Sport
Doliu în lumea sportului. O triplă campioană mondială a murit la 91 de ani
„Am luat un virus care vă cere bani!”. Hackerii au spart contul de WhatsApp al unei persoane publice din România. Schema folosită de aceștia
Sport
„Am luat un virus care vă cere bani!”. Hackerii au spart contul de WhatsApp al unei persoane publice din România. Schema folosită de aceștia
Fost mare antrenor român, turnător la Securitate. A dat zeci de note informative
Sport
Fost mare antrenor român, turnător la Securitate. A dat zeci de note informative
Fotbal în Superliga. FCSB, umilită pe teren propriu de CFR Cluj. Pe cine consideră vinovat Gigi Becali
Sport
Fotbal în Superliga. FCSB, umilită pe teren propriu de CFR Cluj. Pe cine consideră vinovat Gigi Becali
Cristi Chivu, ales purtător al flăcării olimpice pentru Milano–Cortina 2026. Ce semnificație are acest moment pentru cariera antrenorului român
Sport
Cristi Chivu, ales purtător al flăcării olimpice pentru Milano–Cortina 2026. Ce semnificație are acest moment pentru cariera antrenorului român
Șeful FIFA o ia pe urmele lui Trump. Gianni Infantino se laudă cu o cerere imensă de bilete la Cupa Mondială: „Am putea umple stadioanele timp de 1000 de ani”
Sport
Șeful FIFA o ia pe urmele lui Trump. Gianni Infantino se laudă cu o cerere imensă de bilete la Cupa Mondială: „Am putea umple stadioanele timp de 1000 de ani”
Duminica derby-urilor în Europa: Arsenal, Man United, FCSB, CFR Cluj, AS Roma și AC Milan sunt printre echipele implicate
Sport
Duminica derby-urilor în Europa: Arsenal, Man United, FCSB, CFR Cluj, AS Roma și AC Milan sunt printre echipele implicate
Ultima oră
16:10 - Descoperire macabră în curtea unei grădinițe din Galați. Autoritățile au fost alertate
16:05 - Primărie cu chirie. Orașul în care Primăria își are sediul în mai multe apartamente dintr-un bloc. Cum s-a ajuns în situația asta (VIDEO)
16:00 - Haos în Italia. Mii de oameni, evacuați după prăbușirea unui oraș. Imagini dramatice cu dezastrul (FOTO, VIDEO)
15:50 - Republica Moldova și Ucraina cer grăbirea procedurilor de aderare la UE. Zelenski propune ca termen limită 2027
15:29 - Ce pierd angajații și ce dificultăți apar pentru firme, de la 1 februarie 2026, când prima zi de concediu medical nu va mai fi plătită. Iată noile reguli
15:09 - SONDAJ INSCOP: 4 din 10 români cred că Uniunea Europeană ne limitează suveranitatea. Însă nu sunt convinși că ar trebui să ieșim din UE
15:03 - Top 5 aplicații eSIM pentru turiști în 2026
15:00 - Surpriză pentru un român! A întâlnit în Sri Lanka un localnic care știa limba română și imnul
14:59 - Controale ca în pandemia de Covid, în aeroporturi. Virusul Nipah, noua amenințare pentru sănătate. Cât de periculos e și cum se manifestă
14:52 - România se uită cu invidie spre Bulgaria. Cât va dura până vom adopta moneda euro. Costul uriaș al stabilității politice