Atletico Madrid, unul dintre cluburile emblematice ale , are un nou acționat majoritar, un fond de investiții din Statele Unite. Comisia Europeană și-a dat acordul pentru tranzacție.

Acționar majoritar nou la Atletico Madrid

Comisia Europeană a aprobat tranzacţia prin care american Apollo va deveni noul acţionar majoritar la Atletico Madrid, transmite EFE. Oficialii de la Bruxelles au apreciat că această preluare nu „nu ridică probleme de concurenţă, deoarece companiile nu sunt active pe aceleaşi pieţe sau pe pieţe verticale”.

Serviciul European pentru Concurenţă, condus de spaniola Teresa Ribera, a evaluat . Pentru aceasta a fost utilizată procedura simplificată de control al concentrărilor economice, care se aplică în cazuri mai puţin problematice.

Acordul încheiat între Apollo şi Miguel Angel Gil, directorul general, Enrique Cerezo, preşedintele clubului, Quantum Pacific Group şi Ares Management, principalii acţionari, a fost anunţat în noiembrie anul trecut. Acest acord prevede că fondul american de investiţii va achiziţiona între 51% şi 55% din acţiunile clubului. Clubul spaniol a fost evaluat, conform studiilor de piață, la o valoare cuprinsă între 2,5 şi 3 miliarde de euro.

Cine sunt acționarii grupării spaniole

Înainte de acest acord, structura acţionariatului Atletico Madrid era dominată de Atletico HoldCo. Această structură administrează acţiunile lui Miguel Angel Gil Marín şi Enrique Cerezo. Fondul american Ares s-a alăturat companiei printr-o majorare de capital în 2021, achiziţionând 33,96% din companie, devenind acţionarul majoritar al clubului madrilen cu 70,47% din acţiuni.

În acelaşi timp, Quantum Pacific Group, o companie deţinută de miliardarul israelian Idan Ofer, deţine 27,84% din acţiunile lui Atletico. Restul părților sociale sunt deținute de acţionari minoritari.

(ASC) este o companie globală de investiţii sportive, o filială a Apollo. Investițiile pe care le-a realizat în ultima perioadă includ turneele de tenis Mutua Madrid Open şi Miami Open.