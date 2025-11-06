Cristi Chivu s-a declarat nemulțumit, chiar dacă Inter defilează în Champions League, cu patru din tot atâtea meciuri. Succesul cu 2-1 în fața celor de la Kairat Almaty nu l-a convins, ba dimpotrivă, l-a iritat vizibil. Tehnicianul român a recunoscut sincer că nu a reușit să-și motiveze elevii să trateze partida cu seriozitate.

Ce l-a nemulțumit pe Cristi Chivu după victoria cu Kairat Almaty

Deși Inter a respectat statutul de mare favorită și a câștigat cu 2-1, Cristi Chivu nu s-a arătat deloc mulțumit. a recunoscut deschis că a eșuat în a-și motiva jucătorii înaintea duelului cu campioana din Kazahstan. Mai mult, el a criticat jocul lent și lipsa de claritate, subliniind că echipa a pasat inutil în loc să exploateze spațiile.

„Chiar și când era 2-1, am avut multă posesie cu fundașii centrali, pasând mingea portarului. Trebuia să facem acțiuni mai simple și să exploatăm spațiile. Ne-a lipsit calitatea și claritatea, am devenit agitați. Nu era momentul potrivit să facem anumite lucruri. Înțeleg și știu, am jucat astfel de meciuri. Îmi asum responsabilitatea pentru ceea ce nu am reușit să transmit astăzi”, a declarat acesta, notează gsp.ro.

Cum vede Cristi Chivu victoria și ce urmează pentru Inter

Cristi Chivu a recunoscut sincer că nu a reușit să-și motiveze jucătorii și consideră această experiență o lecție personală importantă. Tehnicianul a explicat că schimbarea lui Lautaro a fost decisă de comun acord, pentru a conduce echipa în prima repriză.

„Astăzi nu am reușit să îi motivez, am eșuat, nu i-am făcut să înțeleagă importanța partidei. Poate unii i-au subestimat. Pentru mine e o lecție. Trebuie să fiu un antrenor mai bun, trebuie să le transmit dorința și pasiunea. Schimbarea lui Lautaro? A fost ceva stabilit de comun acord. Am vrut ca el să conducă echipa în prima repriză”, a mai spus Cristi Chivu.

Cu maximum de puncte după patru etape, Inter intră cu moral excelent în următoarele confruntări de foc din . Urmează dueluri grele, contra unor giganți ai Europei: Atletico Madrid, Liverpool, Arsenal Londra și Borussia Dortmund.