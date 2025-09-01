Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român

Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, a pierdut pe teren propriu, cu scorul 1-2 meciul jucat cu Udinese, în cea de-a doua etapă din Serie A la . Inter a deschis scorul în minutul 17, dar nu a reușit să se mențină în avantaj.

Cuprins:

Primul eșec al lui Cristi Chivu cu Inter Milano

Cum a reacționat românul după înfrângere

Primul eșec al lui Cristi Chivu cu Inter Milano

În meciul de duminică seara, cu Udinese, Denzel Dumfries a deschis scorul pentru , în minutul 17. Milanezii nu au reușit să păstreze avantajul decât până în minutul 29, când oaspeții au egalat în urma unui penalty transformat de Keinan Davis. După alte 11 minute, același Davis a pasat decisiv şi Arthur Atta a înscris al doilea gol pentru formaţia din Udine.

Inter a avut un gol anulat, în minutul 57, când Dimarco a înscris, dar reușita i-a fost anulată. Udinese, cu portarul Răzvan Sava titular, a reușit să mențină rezultatul până la final și s-a impus cu 2-1 pe stadionul Giuseppe Meazza.

Udinese cu patru puncte acumulate a devansat-o pe Inter care are doar 3 puncte, cele două echipe fiind vecine de clasament, pe locurile 5, respectiv 6. În următoarea etapă, Inter va juca în deplasare cu Juventus, pe 13 septembrie.

Cum a reacționat românul după înfrângere

La finalul meciului pierdut, a declarat că starea de spirit a jucătorilor nu ar trebui să se schimbe după această înfrângere. Tehnicianul român a declarat că momentul important al meciului a fost în minutul 28, când Denzel Dumfries a respins mingea cu mâna în careu, iar oaspeții au beneficiat de o lovitură de pedeapsă.

„Trebuie să păstrăm motivația și entuziasmul pe care le-am avut și în urmă cu câteva zile. Am fost puțin superficiali, fără să ținem mingea și fără să căutăm superioritatea. Toate acestea în ciuda avantajului. Episodul penalty-ului ne-a afectat puțin la nivel mental. Am pierdut reperele și câteva mingi, dueluri. Știam că Udinese este o echipă fizică. În repriza a doua am avut câteva șanse, dar nu suficient pentru a câștiga meciul. Echipa a făcut lucruri bune în acești ani și aș vrea să înlătur câteva defecte chiar și în ceea ce privește construcția jocului. Trebuie să fim mai concreți și pragmatici, și în funcție de adversar”, a declarat Chivu, potrivit .

Întrebat despre derbyul cu Juventus, Chivu a spus că nu este preocupat de acest lucru, în momentul de față. El a spus că mai este timp pentru a pregăti meciul, mai ales că urmează pauza competițională ca urmare a convocărilor la echipa națională a Italiei.

„Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Mai sunt două săptămâni și mulți jucători pleacă la echipa națională. Sper ca pauza să le ofere jucătorilor mei un respiro, să se poată reîncărca”, a mai spus antrenorul român.