Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a căsătorit civil la vârsta de 80 de ani. Noua lui soție e Mariana Oprea, în vârstă de 56 de ani, notează Click!. Evenimentul a avut loc la Primăria Oradea, pe 23 decembrie.
Pe 7 decembrie, CanCan scria că Gațu a depus cererea de înregistrare a căsătoriei, cununia civilă fiind programată pe 23 decembrie.
„Am mai amânat o lună, nu va mai fi pe 23 decembrie. Va fi doar între noi. Dar e problema mea personală. Să separăm handbalul de viața personală”, a reacționat el pentru publicație, la vremea respectivă.
Iată, însă, că n-a fost așa, iar cununia chiar a avut loc pe 23 decembrie, în prezența prietenilor apropiați, Gațu având cu această declarație discreția pe care și-a dorit-o.
Acum circa un an, fostul sportiv a decis să încheie mariajul cu Tamara, cea care i-a fost alături 53 de ani, după ce s-a îndrăgostit de o altă femeie. Divorțul s-a făcut la notar, dar procesul a continuat în instanță, unde au apărut acuzații și cereri de despăgubiri. Tamara l-a acuzat pe Gațu de infidelitate și a solicitat daune morale și pensie.
„Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem. Că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. Am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe”, a declarat Cristian Gațu.