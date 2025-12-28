Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a căsătorit civil la vârsta de 80 de ani. Noua lui soție e Mariana Oprea, în vârstă de 56 de ani, notează . Evenimentul a avut loc la Primăria Oradea, pe 23 decembrie.

Cum și-a asigurat Cristian Gațu discreția la cununia civilă

Pe 7 decembrie, CanCan scria că Gațu a depus cererea de înregistrare a căsătoriei, cununia civilă fiind programată pe 23 decembrie.

„Am mai amânat o lună, nu va mai fi pe 23 decembrie. Va fi doar între noi. Dar e problema mea personală. Să separăm handbalul de viața personală”, pentru publicație, la vremea respectivă.

Iată, însă, că n-a fost așa, iar cununia chiar a avut loc pe 23 decembrie, în prezența prietenilor apropiați, Gațu având cu această declarație discreția pe care și-a dorit-o.

Gațu a divorțat de fosta soție după un mariaj de peste 50 de ani

Acum circa un an, fostul sportiv a decis cu Tamara, cea care i-a fost alături 53 de ani, după ce s-a îndrăgostit de o altă femeie. Divorțul s-a făcut la notar, dar procesul , unde au apărut acuzații și cereri de despăgubiri. Tamara l-a acuzat pe Gațu de infidelitate și

„Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem. Că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. Am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe”, a declarat Cristian Gațu.