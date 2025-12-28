B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani

Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani

Traian Avarvarei
28 dec. 2025, 23:59
Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a recăsătorit la vârsta de 80 de ani
Cuprins
  1. Cum și-a asigurat Cristian Gațu discreția la cununia civilă
  2. Gațu a divorțat de fosta soție după un mariaj de peste 50 de ani

Fostul mare handbalist Cristian Gațu s-a căsătorit civil la vârsta de 80 de ani. Noua lui soție e Mariana Oprea, în vârstă de 56 de ani, notează Click!. Evenimentul a avut loc la Primăria Oradea, pe 23 decembrie.

Cum și-a asigurat Cristian Gațu discreția la cununia civilă

Pe 7 decembrie, CanCan scria că Gațu a depus cererea de înregistrare a căsătoriei, cununia civilă fiind programată pe 23 decembrie.

„Am mai amânat o lună, nu va mai fi pe 23 decembrie. Va fi doar între noi. Dar e problema mea personală. Să separăm handbalul de viața personală”, a reacționat el pentru publicație, la vremea respectivă.

Iată, însă, că n-a fost așa, iar cununia chiar a avut loc pe 23 decembrie, în prezența prietenilor apropiați, Gațu având cu această declarație discreția pe care și-a dorit-o.

Gațu a divorțat de fosta soție după un mariaj de peste 50 de ani

Acum circa un an, fostul sportiv a decis să încheie mariajul cu Tamara, cea care i-a fost alături 53 de ani, după ce s-a îndrăgostit de o altă femeie. Divorțul s-a făcut la notar, dar procesul a continuat în instanță, unde au apărut acuzații și cereri de despăgubiri. Tamara l-a acuzat pe Gațu de infidelitate și a solicitat daune morale și pensie.

„Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem. Că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. Am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe”, a declarat Cristian Gațu.

Tags:
Citește și...
Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”
Sport
Cum a pierdut fostul fotbalist Marian Aliuță 5 milioane de euro și cum i s-a schimbat viața după: „Simți disperare”
Istvan Kovacs, în clasamentul celor mai buni arbitri din 2025. Pe ce loc este românul care a arbitrat finala Ligii Campionilor
Sport
Istvan Kovacs, în clasamentul celor mai buni arbitri din 2025. Pe ce loc este românul care a arbitrat finala Ligii Campionilor
Scandalul pariurilor din fotbalul din Turcia se extinde. Alți 24 de suspecți au fost reținuți
Sport
Scandalul pariurilor din fotbalul din Turcia se extinde. Alți 24 de suspecți au fost reținuți
Andrew Tate n-a trecut nici acum peste bătaia luată în ring. Ce mesaj a transmis: „Sunt deja morți”
Sport
Andrew Tate n-a trecut nici acum peste bătaia luată în ring. Ce mesaj a transmis: „Sunt deja morți”
Ce pensie are Cornel Dinu după o carieră de peste 40 de ani: „Ăsta-i un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Sport
Ce pensie are Cornel Dinu după o carieră de peste 40 de ani: „Ăsta-i un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Scandal în fotbalul din Turcia. Președintele grupării Fenerbahce, testat pozitiv la cocaină. Cum a reacționat
Sport
Scandal în fotbalul din Turcia. Președintele grupării Fenerbahce, testat pozitiv la cocaină. Cum a reacționat
Schimbare majoră în cariera lui Radu Drăgușin. Românul este curtat de un important club italian (Presa)
Sport
Schimbare majoră în cariera lui Radu Drăgușin. Românul este curtat de un important club italian (Presa)
Lamine Yamal a făcut turul casei și a explicat de ce nu poate avea o iubită: „Am o problemă” (VIDEO)
Sport
Lamine Yamal a făcut turul casei și a explicat de ce nu poate avea o iubită: „Am o problemă” (VIDEO)
Elisabeta Lipă se confruntă cu noi acuzații. Cadouri scumpe pentru fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport. Răspunsul dur al fostei campioane
Sport
Elisabeta Lipă se confruntă cu noi acuzații. Cadouri scumpe pentru fosta șefă a Agenției Naționale pentru Sport. Răspunsul dur al fostei campioane
Andrew Tate, ținta glumelor după ce a fost bătut în ringul de box: „E nasol când nu te bați cu femei, of” (VIDEO, FOTO)
Sport
Andrew Tate, ținta glumelor după ce a fost bătut în ringul de box: „E nasol când nu te bați cu femei, of” (VIDEO, FOTO)
Ultima oră
23:32 - SUA: Două elicoptere s-au ciocnit în aer și s-au prăbușit (VIDEO)
22:54 - A murit colonelul (r.) Ion Vasile Banu, singura persoană decorată de Nicușor Dan de Ziua Națională
22:51 - Fanii îi aduc un ultim omagiu starului Brigitte Bardot. Cum arată reședința sa din Saint-Tropez (GALERIE FOTO)
22:14 - Întâlnire decisivă Trump – Zelenski pe tema planului de pace. Înainte, Trump a vorbit la telefon cu Putin (VIDEO)
21:43 - Investiții de 520 de milioane de euro în rețeaua de apă-canal a județului Ilfov: „Proiectul a ajuns la un stadiu de implementare de peste 80%” (VIDEO)
21:26 - Ilfov: 80 de milioane de euro, fonduri europene, sunt în execuție în infrastructura educațională. Ce investiții se fac (VIDEO)
21:05 - Zeci de autobuze electrice în Ilfov. Ștefan Rădulescu: „Am reușit cu primăriile și președintele CJ, Hubert Thuma, să accesăm încă 40 de milioane de euro pentru a dezvolta transportul public verde” (VIDEO)
20:44 - Ștefan Rădulescu (CJ Ilfov): „Avem undeva la 150 de milioane de euro care merg în infrastructura de drumuri județene, în acest moment” (VIDEO)
20:24 - CJ Ilfov, ajutor pentru veterani și deținuții politic. Dumitrache: „E un proiect mai de suflet pe care l-a inițiat Hubert Thuma” (VIDEO)
19:59 - Femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere și-a recunoscut vina. Noi date din anchetă