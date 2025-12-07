B1 Inregistrari!
Cristian Gațu (80 de ani) se căsătorește cu iubita sa. Acum un an, fostul mare handbalist și-a părăsit nevasta, care i-a fost alături peste 5 decenii

Traian Avarvarei
07 dec. 2025, 17:09
Cristian Gațu. Sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Cristian Gațu a confirmat că se însoară
  2. Gațu a divorțat după 53 de ani de căsnicie. Fosta soție a cerut despăgubiri

Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani cu iubita sa, care are 56. Acum aproape un an, fostul mare handbalist a divorțat de femeia care i-a fost alături peste 5 decenii.

Cristian Gațu a confirmat că se însoară

Gațu a depus cererea de înregistrare a căsătoriei. Cununia civilă era programată pe 23 decembrie. Fostul mare sportiv a confirmat informația, dar a spus că evenimentul se va amâna cu o lună față de cum era stabilit inițial.

„Am mai amânat o lună, nu va mai fi pe 23 decembrie. Va fi doar între noi. Dar e problema mea personală. Să separăm handbalul de viața personală”, a afirmat Cristian Gațu, pentru CanCan.

Gațu a divorțat după 53 de ani de căsnicie. Fosta soție a cerut despăgubiri

Acum circa un an, fostul sportiv a decis să încheie mariajul cu Tamara, cea care i-a fost alături 53 de ani, după ce s-a îndrăgostit de o altă femeie. Divorțul s-a făcut la notar, dar procesul a continuat în instanță, unde au apărut acuzații și cereri de despăgubiri. Tamara l-a acuzat pe Gațu de infidelitate și a solicitat daune morale și pensie.

„Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem. Că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. Am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe”, a declarat Cristian Gațu.

