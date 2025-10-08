Cristiano Ronaldo a atins o performanță istorică, devenind oficial primul fotbalist miliardar din lume, potrivit prestigiosului . Platforma, care urmărește și evaluează în timp real cele mai mari averi de pe glob, estimează că starul portughez deține în prezent o avere impresionantă de 1,4 miliarde de dolari (aproximativ 1,04 miliarde de lire sterline).

Cum a reușit Cristiano Ronaldo să atingă această performanță istorică

De-a lungul celor peste două decenii de carieră, Ronaldo a câștigat peste 550 de milioane de dolari doar din salarii, în perioada 2002–2023. În paralel, contractele de imagine și parteneriatele comerciale, în special colaborarea sa de zece ani cu Nike, i-au adus venituri de aproape 18 milioane de dolari pe an, consolidându-i statutul de adevărat imperiu financiar în lumea sportului.

Odată cu transferul său la Al-Nassr, în decembrie 2022, Cristiano Ronaldo a rescris regulile industriei fotbalului, devenind cel mai bine plătit jucător din toate timpurile. Potrivit estimărilor, contractul său îi aduce un salariu fabulos, de aproximativ 177 de milioane de lire sterline pe an, sumă care include atât remunerația sportivă, cât și veniturile din drepturi de imagine și campanii promoționale.

Mai mult, noul acord extins, semnat recent, îl va menține pe în Arabia Saudită până după vârsta de 42 de ani și este evaluat la peste 400 de milioane de dolari.

Cum se compară averea lui Ronaldo cu cea a lui Messi

Rivalitatea legendară dintre Cristiano Ronaldo și Lionel Messi nu se mai poartă doar pe teren, ci și în lumea finanțelor. Potrivit datelor Bloomberg, Messi a acumulat de-a lungul carierei sale peste 600 de milioane de dolari din salarii și bonusuri, o sumă impresionantă, dar semnificativ mai mică decât averea totală a lui Ronaldo.

În prezent, starul argentinian câștigă aproximativ 20 de milioane de dolari pe an la Inter Miami, un venit de aproape zece ori mai mic decât salariul fabulos încasat de . Diferența vine în mare parte din faptul că portughezul beneficiază de un contract record în Arabia Saudită, completat de numeroase colaborări comerciale și investiții inteligente, care i-au consolidat statutul de prim fotbalist miliardar din istorie.