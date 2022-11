Cristina Neagu, cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Europene de Handbal, la feminin și masculin

Cristina Neagu a devenit cel mai bun marcator din istoria Campionatelor Europene de Handbal, la feminin și masculin, după cele 9 goluri marcate marți cu Muntenegru.

Cristina Neagu a marcat, la campionatele europene, 296 de goluri pentru România.

„Mândri și bucuroși să o avem pe Cristina Neagu!”, notează COSR.

With her 9 goals today, became the 𝐀𝐥𝐥-𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐓𝐨𝐩 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞𝐫 in Men and Women EHF EUROs’ history 👏👑 joins the „Club 200″🎖Which one is your idol = _______________ 👈

— EHF EURO (@EHFEURO)