CSM București, victorie la limită în sferturile Ligii Campionilor. Pentru Cristina Neagu a fost ultimul meci internațional disputat acasă (FOTO)

CSM București a învins Esbjerg, scor 30-29, în manșa tur a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor. A fost ultimul meci internațional disputat de Cristina Neagu în Sala Polivalentă.

CSM București, un pas mai aproape de Final Four

Esbjerg a condus în prima repriză, dar apoi CSM a revenit și a reușit să se impună la limită.

Confruntarea cu Esbjerg este considerată deosebit de dificilă pentru CSM București, care a mai fost eliminată de două ori fix în aceeași fază de această echipă daneză. În patru meciuri, echipa noastră a obținut doar un egal.

Dacă se va impune și în retur, CSM București va ajunge în Final Four.

Meci de importantă simbolică pentru Neagu

Pentru Cristina Neagu acesta a fost ultimul meci internațional disputat pe teren propriu. Ea a fost desemnată cea mai bună de pe teren.

De altfel, Neagu al Ligii Campionilor, cu 1221 de goluri, notează

„Am hotărât că acesta va fi ultimul meu sezon pe terenul de handbal. Nu ştiu dacă e un singur motiv, cred că momentul acesta vine în cariera oricărui sportiv, dar nu vreau să fie o veste tristă, ci să ne bucurăm cu toţii. Sunt 25 de ani de carieră şi 20 la cel mai înalt nivel, am trăit multe momente frumoase. Sigur că oamenii ţin minte trofeele, m-am bucurat de trofeul Ligii Campionilor şi de cele 2 medalii obţinute cu naţionala. E un sentiment unic. Am stat şi 4 ani în fara terenului, cred că atunci am învăţat cele mai importante lecţii”, Cristina Neagu, la debutul sezonului.