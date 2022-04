Cum arată acum Gheorghe ”Pinalti” Ștefan, după ce a stat mai mulţi ani în închisoare: „Slăbuț, în blugi, geacă cu puf de pinguin”

Gheorghe Ștefan, fostul primar al oraşului Piatra Nemţ şi ex-finanţator al echipei Ceahlăul, a participat la un eveniment alături de Marin „Magiun” Barbu (63 de ani), chiar în oraşul de sub Pietricica.

În luna septembrie a anului trecut, , într-un dosar privind fraudarea Companiei Naționale Poșta Română. A fost eliberat condiționat după 50 de zile, iar acum a fost prezent la o reunire a foștilor oameni de fotbal din Piatra Neamț.

„Pinalti”, la un şpriţ cu foştii colaboratori

Ajuns la 69 de ani, Gheorghe Ștefan menţine un tonus bun, iar starea sănătăţii pare bună.

”Am fost la Piatra Neamț, m-am întâlnit cu foștii jucători, am făcut o miuță, am stat la un spriț. A venit și dânsul. S-a bucurat că ne-a văzut pe toți, arată foarte bine. Slăbuț, în blugi, geacă cu puf de pinguin. E șmecher omul. Îi place fotbalul, dar nu cred că va reveni.

Dacă stăm bine și ne gândim, a pătimit din cauza asta. Nu vrea să mai revină în fotbal. Le-am spus că trebuie să mai nască un Ștefan ca să mai aibă fotbal la Piatra Neamț.

Am avut mereu o relație foarte bună cu Gheorghe Ștefan, chiar dacă el m-a curățat de fiecare dată, deși eu i-am făcut treaba. De două ori l-am salvat de la retrogradare, de două ori l-am promovat, de patru ori m-a curățat. M-a curățat din cauza strâmbelor care veneau de pe la Federație.

Când era mai greu, îmi spunea: `Hai, mă, Marine, mă! Vino, mă, la mine, știi că de fiecare dacă ne-a mers bine`. De fiecare dată când am plecat, nu am avut probleme, omul s-a achitat sută la sută. M-a durut, iei o echipă de pe 16 și termini pe 8. Omul s-a achitat de mine”, a spus Marin Barbu, după întâlnirea recentă cu Gheorghe Ştefan.