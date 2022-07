”Dacă mă dă afară, plec, altfel nu”. Ce spunea Dan Petrescu în mai și de ce salariul lui Rădoi n-ar fi o problemă la CFR

Eliminarea suferită cu Pyunik Erevan poate duce la schimbarea sa şi doar clauza de reziliere importantă l-a oprit pe patronul Neluţu Varga să nu-l demită miercuri noapte. Asta nu l-a împiedicat să-i ameninţe pe toţi cei din staff-urile tehnic şi administrativ că îi va da afară, scrie .

, CFR trebuie să-i plătească 400.000 de euro

Şi probabil că suma de 400.000 de euro nu ar fi neapărat un obstacol de netrecut pentru impulsivul patron al CFR-ului, iar acest lucru s-a demonstrat vara trecută, când a dat afară 12 oameni, antrenori şi conducători.

Numai că el nu se gândea că echipa se poate prezenta într-un asemenea hal cu Pyunik Erevan, scoruri 0-0 în tur şi 3-4 la lovituri de departajare la Cluj, după ce la finalul a 120 de minute era 2-2, aşa că nu are niciun nume pregătit.

Pretenţiile pe care Rădoi le-a avut la Craiova sunt mult mai mici

În alte momente, Adrian Mutu se încălzea de zor ca să-i ia locul lui Petrescu şi chiar lui Şumudică, iar discuţiile de principiu erau făcute, iar înlocuirea se putea produce rapid. Acum se ştie că Varga îl vrea foarte mult pe Mirel Rădoi, dar tratative nu au existat. Iar Rădoi este un antrenor cu principii şi e puţin probabil că poate fi convins de pe o zi pe alta.

Aşa că, dacă Varga va rămâne la fel de nervos ca azi noapte, când i-a ameninţat pe toţi că-i dă afară, şi renunţă la Petrescu, pe banca clujenilor la meciul cu Rapid va sta Alin Minteuan.

Mirel Rădoi a fost dorit la Universitatea Craiova, dar Rotaru nu i-ar fi dat mai mult decât lui Reghecampf, care avusese 15.000 de euro. Antrenorul a cerut un salariu de 18.000 de euro şi o clauză consistentă de reziliere, lucru neacceptat de acţionarul oltenilor.

Antrenorul principal la CFR Cluj are 30.000 de euro pe lună, astfel că salariul ar fi ultimul impediment în calea unei înţelegeri cu un alt tehnician român, dacă se va ajunge la discuţii.

Ioan Varga este unul dintre fanii lui Mirel Rădoi pentru stilul de joc agreat de fostul selecţioner, chiar dacă modul în care a câştigat CFR titlurile cu Dan Petrescu este unul opus.

„Mie îmi place Rădoi că are curaj. Joacă un fotbal ofensiv, nu este unul dintre ăia să le fie frică să nu ia gol”, cam asta este părerea lui Varga despre fostul căpitan al Stelei.

Ce a declarat Dan Petrescu după ce a câştigat titlul cu CFR Cluj

După ce CFR Cluj a devenit a cincea oară la rând campioana României, Dan Petrescu a dezvăluit că a avut o ofertă de patru milioane de euro, dar a decis să rămână. A lăsat de înţeles însă că nici nu-şi va da el demisia dacă lucrurile nu vor merge bine. Adică aşa cum este acum situaţia.

”Dacă mă dă afară, atunci plec, altfel nu. Mai am doi ani de contract. Am avut ofertă de 4 milioane de euro și nu am plecat. Nu o să mai aibă nimeni o asemenea ofertă și să nu plece.

Dacă vor să mă dea afară și zic că nu sunt bun sau sunt prea nebun, eu plec. Altfel nu plec! Vreau să rămân la CFR. Mă simt cel mai bine aici”, a spus Petrescu, la finalul lunii mai, în cadrul emisiunii Digi Sport Special.

Universitatea Craiova l-a ofertat pe Mirel Rădoi, dar antrenorul a refuzat

„Mirel Rădoi a primit o ofertă (n.r. la Universitatea Craiova de la Mihai Rotaru) și a refuzat-o din plecare. A fost primul antrenor ofertat. A spus că nu intră în calculele lui o asemenea ofertă și e ok. El a spus că nu merge.

Am și discutat și eu cu el după ce s-a întâmplat treaba asta, chiar și după meciul cu Finlanda. Am discutat cu el vreo oră. Oferta inițială a fost înainte de a discuta eu cu el. Eu am vorbit cu el după refuz.

Așa, sentimental, eu sunt foarte apropiat de Mirel Rădoi. El a fost ofertat și a fost primul din lista de 3-4 antrenori. El a fost în capul listei, chiar dacă poate nu ar trebui să o spun acum. Îmi asum ceea ce spun.”, a declarat Sorin Cârțu, la Pro Arena. Ulterior, Laszlo Balint a preluat Universitatea Craiova.