Acasa » Sport » Dan Petrescu a prefațat partida cu SC Braga: „Întâlnim cel mai dificil adversar"

Elena Boruz
07 aug. 2025, 10:32
Sursă foto: Captură video/YT CFR 1907 Official

CFR Cluj se pregătește să o înfrunte pe SC Braga, joi, în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League. Partida va avea loc la ora 19:30, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, din Cluj.

Dan Petrescu, antrenorul cfr-iștilor, a prefațat duelul cu portughezii. Tehnicianul a vorbit despre adversara pe care o vor întâlni elevii săi, dar și despre rolul decisiv pe care îl vor avea suporterii.

Cuprins:

  • Dan Petrescu: „Nu ne putem compara în niciun fel cu Braga”
  • Ce avantaj are CFR Cluj în duelul cu portughezii
  • Tehnicianul feroviarilor, condoleanțe pentru familia lui Jorge Costa

Dan Petrescu: „Nu ne putem compara în niciun fel cu Braga”

Dan Petrescu este sceptic înaintea meciului cu portughezii și a declarat că ar avea nevoie de o minune. Tehnicianul a mărturisit că adversarul pe care îl vor avea este unul mult mai puternic decât ei și asta este și mai dificil în contextul în care unii jucători nu vor putea juca.

„Avem două șanse de a merge în grupele unei cupe europene anul acesta, iar asta este prima. Întâlnim cel mai dificil adversar. Dacă ne gândim doar la perioada de transferuri vedem că ei au luat jucători de la Barcelona cu 15 milioane de euro, au luat jucători împrumut de la PSG și Celtic… deci 30 de milioane au dat numai pe transferuri. E clar că nu ne putem compara în niciun fel cu Braga, dar s-au mai întâmplat minuni la Cluj. Și noi trebuie să facem o minune. Nu neapărat mâine, ci în aceste două meciuri, ca să mergem mai departe. Va fi greu pentru că eu spun că doar în cupele europene ne-am făcut treaba, în campionat, nu. Eu spun încă o dată, dacă aveam tot lotul la dispoziție era mai ușor. Pe deasupra s-a mai accidentat și Păun. Aș vrea să joc eu, sincer. Toată lumea vorbește, dar ca să joci trebuie să ai și jucătorii necesari. Nu zic că noi cedăm dinainte, însă în condițiile astea e foarte greu”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă premergătoare meciului cu SC Braga.

Ce avantaj are CFR Cluj în duelul cu portughezii

De asemenea, antrenorul a mai specificat faptul că dacă ar fi să aibă un singur avantaj în fața celor de la Braga, ar fi că meciul se dispută la Cluj.

„Braga are antrenor care a stat patru ani la Manchester City cu Guardiola. Se vede mâna lui pentru că încearcă să joace același fotbal, adică să aibă posesia cât mai mult și are și jucători să facă asta. Dacă e să fie vreun avantaj pentru noi e că jucăm acasă și că în cupele europene am arătat bine până acum. Dar să fim realiști, favorită clară este Braga. Oricum, noi fără ajutorul fanilor nu avem nicio șansă mâine”, a adăugat tehnicianul.

Tehnicianul feroviarilor, condoleanțe pentru familia lui Jorge Costa

Dan Petrescu a transmis condoleanțe familiei lui Jorge Costa, cel care a fost antrenor la CFR Cluj în sezonul 2011/2012 și a decedat marți, în urma unui infarct.

„Transmitem condoleanțe familiei lui Jorge Costa. În afară că a fost un mare antrenor, a fost și un mare jucător. Ca antrenor nu este ușor deloc. Au mai avut probleme și alți antrenori. Cei care te inițiază la școala de antrenori îți spun încă de atunci că trebuie să stai bine cu inima. Deci nu e ca și cum nu te anunță nimeni. Dar antrenoratul este una dintre cele mai grele meserii din lume, asta e clar”, a menționat tehnicianul feroviarilor.

