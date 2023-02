Dan Petrescu, prima reacție după eliminarea lui CFR Cluj din Conference: „Ne-a lipsit și un arbitru inspirat” / Ce spune despre obiectivul său

Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, spune că echipei sale i-a lipsit „norocul” și i-a lipsit „și un arbitru inspirat”, joi seară, în din play-off-ul pentru optimile Conference League, transmite .

Dan Petrescu, după eliminarea lui CFR Cluj din Conference: „Îmi felicit echipa pentru că a făcut un joc fantastic”

Antrenorul campioanei din prima ligă a României și-a felicitat fotbaliștii pentru felul în care s-au prezentat pe teren.

„Îmi felicit echipa pentru că a făcut un joc fantastic împotriva unui adversar mult mai valoros, favorit la câştigarea Conference League. Dacă nu ai noroc în fotbal şi în viaţă e greu. Iar azi ne-a lipsit norocul. Şi ne-a lipsit şi un arbitru inspirat. Nu ai voie să opreşti un atac 3 contra 1 pentru un fault după ce s-au lovit genunchi în genunchi doi jucători de la Lazio. Acolo era gol la acea fază, eram încă 11 la 11 şi altfel era meciul”, a declarat Dan Petrescu.

El susține că nu are ce să reproșeze echipei.

„Am avut şi câteva ocazii mari, ceea ce în tur nu am avut. Dar chiar nu am ce să le reproşez băieţilor. Şi în 10 ei şi-au creat două ocazii mari. Păcat, ar fi fost o victorie fantastică pentru noi, o victorie de moral. Dar şi aşa cred că am făcut o figură frumoasă în seara asta. Am făcut tot ce a depins de noi, însă atât am putut”, a adăugat „Bursucul”.

Cât despre obiectivul său, Dan Petrescu spune că acesta a fost calificarea în grupele europene, ceea ce s-a și întâmplat, iar accederea în această fază a competiției „a fost un bonus”.

„Diferenţa în dubla asta a făcut-o Ciro Immobile. El a dat golul în tur. Lazio cred că va câştiga competiţia dacă nu va avea prea multe accidentări. Meciul ăsta pentru mine a fost un bonus, pentru că obiectivul meu era să ne calificăm în grupele cupelor europene, nu în primăvara europeană. Iar noi ne-am calificat şi în primăvara europeană”, a mai spus Dan Petrescu.