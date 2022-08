Daria Snigur a plâns în hohote după ce a eliminat-o pe Simona Halep, la US Open: „Meciul acesta este pentru Ucraina!” (VIDEO)

Daria Snigur, numărul 124 WTA, debutantă la un grand slam, a reușit surpriza la US Open după ce în primul tur, scor 6-2, 0-6, 6-4. Sportiva din Ucraina a izbucnit în plâns la finalul partidei. Victoria i-a dedicat-o țării sale, măcinată de peste șase luni de un declanșat de Rusia.

First appearance in a Grand Slam main draw sealed with an upset 🤩 Qualifier Daria Snigur takes out No.7 seed Halep. — wta (@WTA)

Daria Snigur, discurs emoționant la US Open, după ce a învins-o pe Halep

„Sunt foarte fericită! Mi-e greu să spun ceva acum… Vreau să îi mulțumesc Simonei. Pentru mine a fost o expriență deosebită să joc împotriva ei.

Le mulțumesc celor care m-au sprijinit azi!

Am dat ce am avut mai bun și am câștigat. Meciul acesta este pentru Ucraina, pentru familia mea și pentru fanii mei! Vă mulțumesc încă o dată tuturor!”, a spus Snigur, la finalul partidei.

În turul doi al competiției, Snigur va juca împotriva câștigătoarei partidei dintre poloneza Magdalena Frech (103 WTA) și canadianca Rebecca Marino (106 WTA).