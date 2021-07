David Popovici, după Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020: Avem planuri mărețe eu și antrenorii mei. Vrem să revoluționăm înotul

David Popovici a participat în două finale olimpice la Tokyo 2020, la 100 m liber și la 200 m liber, unde a fost la două sutimi de medalia de bronz, iar vineri a ratat o a treia calificare într-un ultim act, la 50 m liber. Înotătorul în vârstă de doar 16 ani s-a arătat optimist și spune că el și antrenorii săi au planuri mărețe și vor să revoluționeze înotul.

„Rămân cu extrem de multă experienţă şi cu probabil cel mai frumos concurs la care am fost până acum. Aştept cu nerăbdare şi următoarele Jocuri, dar nu numai. Mai am Mondiale, Europene, tot felul de concursuri internaţionale, la noi în ţară. Dar am mai spus-o, avem planuri măreţe eu şi cu antrenorii mei. În principiu şi în mare vrem să reuşim să revoluţionăm înotul şi aici mă opresc. Pentru că după vorbe, trebuie să şi demonstrez. Am spus asta şi îmi place să spun, avem timp, răbdare şi pasiune. Le avem pe toate trei şi doar de astea avem nevoie”, a declarat David Popovici după seriile de 50 m liber, care s-au desfășurat vineri seara la Aquatics Centre din Tokyo, transmite Agerpres.

Sportivul lui CSA Steaua spune că la 50 m liber e un alt stil de înot, dar că se va îmbunătăți și la acest capitol.

„La 50 m liber e puţin diferit. E alt stil de înot. Trebuie să te antrenezi pe alte chestii, trebuie să fii mai bun la alte chestii. Momentan sunt mai bun la înotul puţin mai lung şi puţin mai de anduranţă. Dar o să mă îmbunătăţesc şi la 50 m. Explozia e una dintre calităţile principale pe care trebuie să le ai la 50, dar cel mai important lucru este să reuşeşti să menţii viteza şi în acelaşi timp să ai control asupra ei. Degeaba dai din mâini, ca un câine turbat, dacă nu faci ceva din asta, dacă nu scoţi ceva din asta”, a adăugat David Popovici.