Recordmenul David Popovici, la doar două sutimi de medalia de bronz la 200 m liber: Consider că am câștigat locul IV

Înotătorul român David Popovici a avut o performanță remarcabilă la Jocurile Olimpice de la Tokyo. La doar 16 ani, tânărul a reușit un nou record personal și național, la proba de 200 m liber. Tânărul s-a clasat la doar două sutimi de medalia de bronz.

Românul a înotat cei 200 de metri într-un minut și 44 de secunde și 68 de sutimi, obținând astfel un timp mai bun chiar și ca cel al campionului european la seniori, rusul Martin Maliutin.

David Popovici s-a calificat în finala de la Tokyo în cursul zilei de luni, 26 iulie, după ce a obținut un timp de 1 minut și 45 de secunde și 32 de sutimi.

Cine a câștigat aurul, argintul și bronzul la proba de 200 metri liber

Finala de la 200 metri liber, de la Tokyo a fost câștigată de britanicul Tom Dean, cu un timp de 1 min, 44 de secunde și 22 de sutimi, fiind urmat de englezul Duncan Scott cu un timp de 1 minut, 44 de secunde și 26 de sutimi, iar pe locul trei s-a aflat brazilianul Fernando Scheffer, cu un timp de 1 minut, 44 de secunde și 66 de sutimi.

David Popovici, primele declarații după finala de la Jocurile Olimpice de la Tokyo

David Popovici se declară mândru de performanța pe care a obținut-o la Tokyo și susține că nu îi pare rău pentru medalia de bronz, pentru care s-a clasat la o diferență de doar două sutimi față de brazilianul Scheffer.

Recordmenul spune că nu consideră că a pierdut medalia de bronz, ci a câștigat locul IV.

„Cred că dacă îmi lăsam o unghie un pic mai lungă, poate luam locul trei, dar nu contează asta. Am venit aici setat să fac cât de bine pot eu, am şi reuşit. Şi nu aş putea să fiu mai satisfăcut. Aştept să-mi reproşeze antrenorul, eu nu pot decât să mă bucur şi o să se bucure şi el, sunt sigur.

Scopul meu iniţial nu a fost să iau medalie, a fost câştig cât de multă experienţă se poate, să le pot arăta tuturor la ce nivel pot să aduc crawl-ul. Eu nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul IV”, a precizat românul după încheierea probei, potrivit Agerpres.