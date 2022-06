David Popovici: În sport este important să fii puternic mental, să îți controlezi emoțiile, să nu iei în seamă presiunea. De la căpuț pleacă totul

În sport este important să fii puternic mental, să îți controlezi emoțiile și să nu iei în seamă presiunea, a declarat David Popovici, , într-un interviu pentru .

David Popovici: „De la Kobe Bryant am învățat un lucru simplu – de la căpuţ pleacă totul”

„Despre încrederea în sine, mentalitate, putere mentală am auzit pe masură ce am crescut și am observat ce înseamnă privind în jur. Nu suntem toți la fel – noi, oamenii – și e normal să fim diferiți: ne dezvoltăm diferit, creștem în medii diferite, întâlnim oameni diferiți. În sport este important să fii puternic mental, să îți controlezi emoțiile, să nu iei în seama presiunea. Asa sunt eu, nu știu să fi descoperit cândva, în vreun moment”, a punctat înotătorul în vârstă de 17 ani.

Întrebat cum vede școala și sistemul educațional din România, în contextul în care a avut ocazia să plece în SUA și a ales să rămână în țară, David Popovici a explicat: „Nu am comparat niciodată așa, în termeni de «OK» acolo, hai că totuși e ok și aici. Cred că este important să întâlnești profesorii potriviți iar mediul în care înveți să te respecte și să nu îi trateze pe copiii la fel”.

„Eu am asta în școala mea și știu de la prietenii din alte licee că și la ei e la fel, nu e un caz singular, nu au dispărut oamenii cu vocația de profesor. În liceul meu, fiecare copil este încurajat să își urmeze pasiunea, să și-o regăsească și să devină spirit liber așa cum bine zicea dna profesor de matematica (da, matematica!) în clasa a V-a”, a continuat tânărul campion mondial.

În altă ordine de idei, întrebat ce așteptări are de la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris și ce va face diferit pentru a obține rezultate mai bune decât la Tokyo, el a adăugat: „Da, 2024 e un an nu foarte îndepărtat și noi muncim pentru Paris 2024 încă de pe acum. Îmi propun să am timpi buni, să fiu în aceeași arenă cu cei mai buni sportivi ai lumii, să reprezint România și să îmi îndeplinesc obiectivele pe care le stabilim, eu și echipa mea”.

„La Tokyo am obținut mai mult decât ne-am propus: am dorit calificarea într-o finală și am reușit calificarea în două finale olimpice. Să fiu printre primii 8 din lume la 100 si 200 liber a fost onorant și am fost foarte multumiti de rezultat. Nu știu ce să răspund la «ce voi face diferit» pentru că Tokyo a fost o experiență excepțională pentru mine, concursurile de după Tokyo ne aduc alte experiențe iar noi continuam să profităm de fiecare și să evoluăm. La Tokyo a fost foarte bine, până la urmă rezultatul a fost de «al 4-lea cel mai bun din lume», nu-i așa?”, a mai spus David Popovici.