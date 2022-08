David Popovici, prima reacție după ce a luat aurul și la 200 de metri liber: „Sunt unul dintre rechini acum!”

David Popovici (17 ani) a cucerit la Europenele de Înot de la Roma. El a terminat cursa de 200 de metri liber în 1:42.97, fiind la o sutime de timpul obținut de Michael Phelps. După festivitatea de premiere, el le-a dat autografe fanilor.

Popovici, declarații după al doilea aur obținut la Europenele de Înot

„M-am luptat ca de la rechin la rechin și, da, sunt unul dintre rechini acum, am fost dintotdeauna, dar acum pot să mă afirm un pic mai bine”, a spus Popovici după cursă.

El s-a declarat mulțumit de prestația pe care a avut-o: „E un timp foarte bun, am coborât fix cum voiam, sub 1:43. Nu mi-am propus neapărat un timp pentru această cursă, dar cred că am reușit fix ce voiam”

„Pentru 50 sunt un pic prea slăbuț, la propriu slăbuț, mi-ar trebui mai multă masă, mai multă putere, mai mulți mușchi, pentru că e o cursă de ultra-sprint și mai durează puțin până ajung și acolo”, a mai precizat David Popovici, potrivit

Popovici, despre comparația cu Phelps

El a dezvăluit și cum s-a simțit după ce a văzut cât de aproape a fost să-l învingă pe marele campion american Michael Phelps.

„Sunt foarte satisfăcut. Nu sunt în niciun caz dezamăgit că nu am bătut timpul lui Phelps. Am un sentiment, nu prea știu cum să-l descriu… ”Ahh, încă o sutime”. Ăsta a fost primul gând.

Dar nu are nimic. Am tot timpul din lume. Phelps, când a stabilit timpul, a făcut și record mondial. Cu pași mici și ușor, ușor ne îndreptăm în direcția pe care o dorim”, a mai afirmat David Popovici, potrivit

Amintim că tânărul și la proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Roma.