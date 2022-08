David Popovici, aur și la proba de 200 de metri liber de la Campionatele Europene

David Popovici a câștigat medalia de aur și în proba de 200 de metri liber de la Campionatele Europene organizate la Roma. El a încheiat cursa cu timpul 1,42:97 – un nou record mondial de juniori.

Popovici a fost urmat de elveţianul Antonio Djakovics (1.45.60) şi austriacul Felix Auboeck (1:45.89).

Românul va mai evolua şi în proba de 400 metri liber.

Popovici obținuse aurul și în proba de 100 de metri liber

Amintim că românul de 17 ani și la proba de 100 de metri liber la Campionatele Europene de la Roma. Sportivul a stabilit un nou record mondial, cu timpul de 46,86 secunde.

După victorie, pe Facebook: “100m liber – 46.86 WR. „Success comes from knowing that you did your best to become the best that you are capable of becoming.” ROMÂNIA””.

„Succesul vine din faptul că ştii că ai făcut tot ce ai putut pentru a deveni cel mai bun eşti capabil să devii” este de fapt un citat atribuit unui fost antrenor american de baschet, John Robert Wooden, care a decedat în 2010.