David Popovici, primele declarații la revenirea de la Mondiale. Importanța medaliilor câștigate la Singapore: „Pentru prima dată în cariera mea am simţit că mi-e frică”

David Popovici a revenit în ţară după de înot de la Singapore, unde a obținu două medalii de aur. El a declarat că este foarte mândru pentru că a reușit să-și depășească limitele, dar a precizat că a fost aproape să renunțe la concurs.

Cuprins:

Primele declarații ale lui David Popovici

a declarat, la sosire, pe Aeroportul Otopeni că s-a autodepășit în competiția de la Singapore. A precizat, însă, că a fost foarte aproape să renunțe, însă a găsit puterea de a continua. La întâlnirea cu jurnaliștii Popovici a declarat că acest concurs a fost o experiență revelatoare pentru el. Campionul român s-a declarat mândru de ceea ce a reușit să facă la Singapore.

Totodată, pornind de la experiența sa, el a recomandat sportivilor să vorbească deschis despre momentele dificile prin care trec. Să nu le mai ascundă.

„A fost o întreagă experienţă, un concurs pentru mine revelator, în care am reuşit să mă autodepăşesc foarte mult. Sunt foarte mândru de mine. Mult mai mândru decât de medalii şi timpi sunt de faptul că deşi am vrut să renunţ şi am fost aproape de a renunţa am găsit cumva puterea în mine să continui şi să-mi demonstrez că pot şi că poate n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine. Cât mai mulţi sportivi ar trebui să vorbească de astfel de momente, deşi pare un tabu”, a spus Popovici.

Ce va face David Popovici după Mondiale

David POpovici a dwclarat că va urma o perioadă de vacanță, după competiția de la care a revenit cu două medalii de aur. El a spus că va dori să-și conducă mașina, să învețe să gătească, dar și să-și ia permisul pentru motocicletă. De asemenea, David Popovici a subliniat că-și dorește să petreacă mai multă vreme alături de familie.

În acest context, a explicat de ce nu a dorit să fie primit la Salonul Oficial al aeroportului, așa cum se obișnuiește în asemenea situații.

„Nu am vrut la salonul oficial, am organizat un salon neoficial care ne place mult mai mult. Este un pic prea oficial salonul oficial. Prefer o sosire la care să aibă acces şi oamenii care se întâmplă să aştepte pe cineva iubit”, a explicat David Popovici.

Ce spune despre cariera sa

Campionul mondial la a ținut să precizeze că nu intenționează să renunțe la sport, în ciuda momentelor dificile prin care a trecut. El a spus că iubește înotul şi că s-a simţit bine văzând drapelul României mai sus decât, de exemplu, cel al SUA.

„Iubesc înotul în continuare, nu vă voi da nicio veste proastă. Sunt super mândru de mine şi de toată echipa mea. Nu, nicio şansă să mă retrag. Dacă va fi cazul, când va fi cazul, veţi afla de la mine. Vom avea o vacanţă în care vom sărbători pe măsură şi vom merge undeva cu soare, undeva pe o plajă”, a afirmat Popovici.

Campionul mondial a mai declarat că a ajuns la stadiul în care nu îl mai interesează neapărat titlurile, ci să înoate şi să se simtă bine.

„Tot anul trecut a fost un an foarte dificil, dar şi de succes, care a venit la pachet cu un set nou de provocări. Nu mi-a spus nimeni cât de greu va fi şi când este bine. Pot spune că mi s-a ridicat o piatră de pe inimă în sensul că nu mă mai interesează titlurile, parcă uşor uşor mă întrept spre plăcerea aia a copilului David Popovici. Ştiind că am reuşit să înving ţările pe care ei le reprezintă superputeri mondiale, pe mine, un băiat din Pantelimon, faptul am reuşit să văd drapelul mai sus decât cel al SUA mă face să mă simt bine”, a precizat el.

Cât de mult au contat medaliile de la Singapore

David Popovici a dezvăluit că medaliile pe care le-a obținut la Campionatul Mondial de la Singapore au însemnat un pic mai mult decât cele de la Jocurile Olimpice. El a precizat că acest lucru s-a întâmplat deoarece, pentru prima dată în carieră, a simţit că îi era frică.

„De mic aveam visul să ajuns campion olimpic, dar atunci trăiam cu iluzia că odată ce o voi face totul se va schimba. Fals. În interior rămâi la fel. Ştiam că e o iluzie că totul se va schimba aşa că de-asta am putut fi un pic mai relaxa. Pentru mine au însemnat poate un pic mai mult medaliile astea de aur, pentru prima dată în cariera mea am simţit că mi-e frică. Mi-am demonstrat că pot să o fac şi fiind campion olimpic. Mi-am demonstrat că pot în continuare”, a mai spus Popovici.