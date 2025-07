David Popovici a oferit miercuri prima declarație înainte de lupta din finala pentru aur la 100 m liber.

Ce a declarat David Popovici, înainte de marea finală de la 100 m liber

Marea finală a „probei regină” de 100 m liber va avea loc joi, 31 iulie, de la ora 14:41.

Despre acest eveniment așteptat cu sufletul la gură de către români, David Popovici a sugerat că ar pute fi cea mai rapidă finală din istorie.

David Popovici a făcut referire și la principalul său adversar, Jack Alexy, care a reușit un timp foarte bun în semifinala probei de 100 m liber în cadrul Campionatului Mondial.

„Sunt sigur că și eu, și Jack Alexy sperăm să fie cea mai rapidă finală din istorie”, a declarat David Popovici.

Ce timp a obținut David Popovici

David cu timpul de 46.84 și a fost întrecut doar de Jack Alexy (46.81).

“Suntem deja din semifinale doi oameni cu timp sub 47 de secunde, ceea ce înseamnă că proba de 100 m liber evoluează și noi evoluăm odată cu ea.

Și, chiar dacă asta înseamnă că e mai intensă competiția, sunt aici pentru asta. Adică, na, asta e ce face sportul frumos”, a declarat David Popovici, citat de .

„Sunt sigur că și eu, și Jack Alexy sperăm să fie cea mai rapidă finală din istorie. Sperăm să facem niște timpi și mai buni decât acum”, a mai precizat David Popovici.

David Popovici, încrezător după semifinale

Acesta a precizat că în semifinale a vrut să aibă un timp care să îi permită calificarea și că dacă ar fi fost finala „ar fi accelarat mai tare”:

“Am dormit puține ore, că a trebuit să mă trezesc devreme pentru proba, dar au fost niște ore de calitate, să zicem. Dacă era o finală, aș fi accelerat mai tare, în sensul că m-aș fi ambiționat mai tare. Dar o să dau răspunsul clar mâine.

Acum am vrut să am un timp suficient de bun încât să mă calific. Fără să am vreun stres. Dacă era posibil. Și a fost posibil. Și văd că mi-am și depășit un pic așteptările. Adică a mers al doilea timp al meu, ever. Nu strică!

Mai avem o noapte, până la urmă. Mai avem o zi și jumătate până la următoarea finală. Nu e ca și cum ne-au obosit mai tare decât ar fi trebuit. E în regulă.

Am adăugat mai multe ondulări. Am început să exersez plecarea mai rapidă pe primii 50

O tehnică în general mai eficientă, cu brațe mai lungi. Sunt mici detalii care fac diferența și scad sutimile. Adică sunt nenumărate detalii, astea sunt doar primele trei care mi-au venit acum în minte”, a explicat Popovici, conform sursei citate.

David Popovici a cucerit titlul mondial la 100 m liber cu ocazia CM de Natație din 2022, de la Budapesta.

La întrecerea din Singapore, Popovici aurul la 200 m liber.