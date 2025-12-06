Constantin ”Tică” Dănilescu, fost președinte la Steaua și la Dinamo, a vorbit despre depresia cu care se confruntă bunul său prieten, Cornel Dinu.

Constantin Dănilescu, mesaj emoționant pentru Cornel Dinu

”Tică” Dănilescu a declarat că mai vorbește doar prin mesaje cu prietenul său, Cornel Dinu, deoarece acesta s-a închis în el.

„Am mai vorbit. Îi mai dau mesaje. Îmi pare rău de situația în care s-a ajuns. S-a închis în el. Noi ne cunoaștem din clasa întâi.

Îi transmit multă sănătate. Îmi scrie: ”Da. La fel și ție”. Mi se sfâșie sufletul. Îmi pare rău pentru starea lui de sănătate”, a spus Constantin Dănilescu, pentru

Acesta a ținut apoi să-i transmită un mesaj direct lui Cornel Dinu: „Cornele, fii puternic, de la prietenul tău de-o viață, Tică!”.

Ce a spus Cornel Dinu despre starea sa

În vară, Cornel Dinu a mărturisit că , nu poate să doarmă noaptea și n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate.

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am.

Face foarte bine (n.r. – ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. Și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră”, a spus Cornel Dinu, la acea vreme, pentru Fanatik.