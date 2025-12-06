B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » „Mi se sfâșie sufletul”. Cornel Dinu, în mare dificultate. Ce a dezvăluit Constantin ”Tică” Dănilescu, bunul său prieten

„Mi se sfâșie sufletul”. Cornel Dinu, în mare dificultate. Ce a dezvăluit Constantin ”Tică” Dănilescu, bunul său prieten

Traian Avarvarei
06 dec. 2025, 17:41
„Mi se sfâșie sufletul”. Cornel Dinu, în mare dificultate. Ce a dezvăluit Constantin ”Tică” Dănilescu, bunul său prieten
Cornel Dinu. Sursa foto: Captură video - Orange Sport Romania / YouTube
Cuprins
  1. Constantin Dănilescu, mesaj emoționant pentru Cornel Dinu
  2. Ce a spus Cornel Dinu despre starea sa

Constantin ”Tică” Dănilescu, fost președinte la Steaua și la Dinamo, a vorbit despre depresia cu care se confruntă bunul său prieten, Cornel Dinu.

Constantin Dănilescu, mesaj emoționant pentru Cornel Dinu

”Tică” Dănilescu a declarat că mai vorbește doar prin mesaje cu prietenul său, Cornel Dinu, deoarece acesta s-a închis în el.

„Am mai vorbit. Îi mai dau mesaje. Îmi pare rău de situația în care s-a ajuns. S-a închis în el. Noi ne cunoaștem din clasa întâi.

Îi transmit multă sănătate. Îmi scrie: ”Da. La fel și ție”. Mi se sfâșie sufletul. Îmi pare rău pentru starea lui de sănătate”, a spus Constantin Dănilescu, pentru Digi Sport.

Acesta a ținut apoi să-i transmită un mesaj direct lui Cornel Dinu: „Cornele, fii puternic, de la prietenul tău de-o viață, Tică!”.

Ce a spus Cornel Dinu despre starea sa

În vară, Cornel Dinu a mărturisit că suferă de depresie, nu poate să doarmă noaptea și n-a mai ieșit din casă de un an și jumătate.

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. N-am ieșit decât la spital, 3 luni de zile cât am stat internat la spital cu operația și cu alte probleme care le-am.

Face foarte bine (n.r. – ieșitul la aer), dar eu nu mai am chef. Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua. Și acum mă pregăteam să încerc să dorm o jumătate de oră”, a spus Cornel Dinu, la acea vreme, pentru Fanatik.

Tags:
Citește și...
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea după o carieră de 20 de ani: „Abia aștept să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii” (FOTO)
Sport
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea după o carieră de 20 de ani: „Abia aștept să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii” (FOTO)
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Posibilele adversare pentru echipa României
Sport
Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială. Posibilele adversare pentru echipa României
Obligații noi pentru sălile de sport și instructorii de fitness. Guvernul impune o nouă condiție pentru funcționare
Sport
Obligații noi pentru sălile de sport și instructorii de fitness. Guvernul impune o nouă condiție pentru funcționare
MLS Cup 2025 – O finală de vis, cu Messi/Miami si Thomas Müller/Vancouver
Sport
MLS Cup 2025 – O finală de vis, cu Messi/Miami si Thomas Müller/Vancouver
Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
Sport
Apel la Nicușor Dan să nu promulge legea care impune cote de cetățenie în sport. Petiția a fost inițiată de Ionuț Stroe și semnată de importanți finanțatori și președinți de cluburi (VIDEO)
„Mizerabilo! Handicapato!”. Mesajele în care Gheorghe Tadici insultă handbalistele
Sport
„Mizerabilo! Handicapato!”. Mesajele în care Gheorghe Tadici insultă handbalistele
Un nou record doborât de Lionel Messi. Starul argentinian, cel mai bun pasator din istoria fotbalului
Sport
Un nou record doborât de Lionel Messi. Starul argentinian, cel mai bun pasator din istoria fotbalului
Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
Sport
Ion Țiriac face dezvăluirea momentului. Cine este românca pe care o consideră „femeia perfectă”
Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
Sport
Derby-uri în fotbalul european la Londra, Milano și Monaco: avancronică și cote pariuri
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
Sport
Gabi Tamaș, despre problemele cu alcoolul: „Spirt nu cred că am băut, dar o să încerc”
Ultima oră
19:41 - Elon Musk spune că Uniunea Europeană ar trebui „eradicată”. De ce s-a supărat
19:12 - Un câine i-a salvat viața stăpânului său. Ce s-a întâmplat
18:42 - Traian Băsescu și soția sa, Maria, au sărbătorit Nunta de Aur: „50 de ani împreună” (FOTO)
18:12 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 7 – 13 decembrie: ”Cheia” către sufletul Leilor s-ar putea să fie unde nici cu mintea nu gândesc (VIDEO)
17:12 - Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea după o carieră de 20 de ani: „Abia aștept să-mi văd toţi fanii, prietenii şi cei dragi lângă teren pentru un ultim dans în jurul lumii” (FOTO)
16:43 - Monica Pop, dată afară dintr-un restaurant: „Ceilalți erau consternați. A fost o situație absolut incredibilă”. De la ce a izbucnit scandalul
16:13 - Hunedoara: Dosar penal pentru un bărbat care ar fi împușcat un câine
15:57 - Chelneriță, nemulțumită de bacșișul clienților: „Zgârciți”. Cât a primit aceasta
15:21 - Anda Adam și soțul ei, pregătiți pentru noi provocări după „Asia Express”: „Nu prea spunem noi nu”
14:40 - Panică la o școală cu secții de votare! A fost semnalat un miros de gaze