Decizia luată de Adrian Mititelu jr. în conflictul cu tatăl său: „Ca să nu stea cu grija că fac vreo «manevră» cu Mihai Rotaru”

Familia Mititelu este marcată de tensiuni din cauza rezultatelor modeste pe care le-a înregistrat clubul de fotbal pe care îl dețin, FCU Craiova, iar Adrian Mititelu junior a anunțat că va ceda pachetul său de acțiuni și a lansat un nou atac la adresa tatălui său, potrivit .

Conflict în contextul rezultatelor slabe de la FCU Craiova

FCU Craiova este într-o situație complicată în campionat, acolo unde ocupă antepenultimul loc – poziție care ar pune-o în situația de a juca barajul pentru evitarea retrogradării.

Echipa a mai primit o lovitură miercuri seară, când a fost eliminată de FC Voluntari din , la loviturile de departajare după 0-0 în 120 de minute.

Pe fondul rezultatelor slabe, Adrian Mititelu jr. a criticat maniera tatălui său de a conduce clubul, iar seniorul i-a răspuns în forță. Joi, juniorul a revenit cu un nou anunț.

Decizia lui Adrian Mititelu jr.

Adrian Mititelu jr. a anunțat că va ceda pachetul de acțiuni pe care îl deține la FCU Craiova.

„Am ascultat declarația tatălui meu. Eu aseară, după meci, am vrut să îi fac un bine, nu un rău. Am vrut să nu am remușcări în timp că nu am încercat și asta. De 19 ani niciodată nu ne-am atribuit și noi o vină, mereu am căutat vinovații în altă parte.

Eu nu vreau să conduc clubul, dar nici nu pot sta martor la sinuciderea lui. Chiar dacă am fost îndepărtat tăcit de la club de când s-a eliberat din închisoare, eu nu m-am supărat. Știam că echipa este viața lui.

Nu spun că eu nu am făcut greșeli. Nu spun că eu trebuie să conduc clubul. Problema nu este cine conduce clubul, ci cum se conduce clubul. Însă eu am sufletul împăcat și consider că mi-am făcut datoria față de mine și față de el.

Pentru el echipa de fotbal înseamnă mai mult ca orice, mai mult ca soția, mai mult ca mine, mai mult ca viitorul nostru. Ca să nu stea cu grija că fac vreo «manevră» cu Mihai Rotaru, o să cedez cui vrea el acțiunile pe care le am în societate.

Să vină cu formula juridică și cedez tot ce am pe numele meu pe toate societățile, nu am nevoie de nimic. Averea el a făcut-o, iar de aici pleacă totul. Nu pretind nimic din ce susținea el public că «dețin».

Este ultima mea declarație pe acest subiect. Puteți să considerați că deja nu mai am nicio calitate la echipa de fotbal, cum de fapt nu am avut niciodată. Problema nu este că eu mă trezesc la ora 12, problema este că el nu se trezește nici în ceasul al 12-lea”, a declarat Adrian Mititelu jr, pentru .