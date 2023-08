Derapaj oribil la US Open: Ce a spus Bublik despre Thiem când și-a dat seama că va pierde în fața sa (VIDEO)

Derapaj oribil la US Open. Tenismenul kazah Alexander Bublik a avut o ieșire deplasată când a văzut că austriacul Dominic Thiem îl bate chiar din primul tur. Thiem (81 ATP) a trecut în cele din urmă de Bublik (27 ATP), scor 6-3, 6-2, 6-4, în mai puțin de două ore de joc.

Alexander Bublik l-a numit „handicapat” pe Dominic Thiem în timpul meciului, informează

„M-am săturat să-i fac pe toți acești jucători handicapați să revină în carieră” a spus Bublik, în limba rusă, în timpul meciului.

„I’m fucking sick of getting all these disabled people back in their career,” – Alexander Bublik about Dominic Thiem

El a făcut astfel referire la faptul că a pierdut în acest sezon în fața mai multor jucători experimentați, aflați în revenire, printre care Dominic Thiem, Gael Monfils și Stan Wawrinka.

La conferința de presă de după meci, Dominic Thiem a fost întrebat în legătură cu acest incident.

„Nu știu dacă traducerea este corectă, sunteți siguri că ați tradus corect? Chiar a spus asta? Wow, sunt cuvinte dure, ceva ce nu ar trebui să spui în general despre nimeni, doar din respect.

Poate că nu a spus-o în acest fel… nu-mi explic de ce ar face una ca asta. Dar ce pot să spun despre asta? Nu am nimic de adăugat”, a afirmat Thiem.

Dominic Thiem was asked about Bublik saying ‘I’m sick of giving careers back to disabled people’ during the match:

“I don’t know if the translation is right, you know. If it is, then it’s a tough saying. Something you shouldn’t say in general just out of respect. But maybe he…

