Dosar penal după accidentul lui Gigi Becali

„Nu sunt bine, sunt foarte bine. Veneam de la biserică, am intrat într-o depășire pe centură. Un alt om n-a ținut cont, nu cred că m-a văzut, eram în unghiul mort. A intrat și el în depășire, iar ca să-l feresc pe el am intrat în șanț și gata. Celălalt șofer a plecat, nici măcar n-a stat să vadă. De unde să știu eu cine era? Eu am intrat în șanț și la revedere, el a plecat. Probabil i-a fost frică”, a declarat Gigi Becali, la România TV.