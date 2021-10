Dumitru Dragomir propune 3 nume pentru națională, în locul lui Mirel Rădoi: „Nu vin Olăroiu, Petrescu și Luceștii”

Mirel Rădoi a anunțat că renunță la cârma naționalei, după ce-i expiră contractul. În acest context, oamenii din fotbalul românesc fac tot felul de calcule pentru anticipa numele viitorului selecționer. Dumitru Dragomir crede că variantele Cosmin Olăroiu, Mircea Lucescu, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu nu au vreo șansă. În schimb, există trei opțiuni care stau în picioare.

Mitică Dragomir, fost președinte al LPF, crede că prioritatea numărul 1, realistă pentru FRF, ar trebui să fie Gică Hagi. Apoi, Marius Șumudică și Adrian Mutu.

„Poate Mutu să vină în locul lui Rădoi. De ce n-ar fi o soluție? Pe primul loc este Hagi, pe locul doi e Șumudică, pe locul trei este Mutu.

Cu ăștia ar trebui să vorbească Federația. Luceștii nu pot să vină, care sunt prea mari. Olăroiu nu o să vină la banii ăștia, Petrescu nicidecum. I-am cam epuizat.

Nu e nevoie neapărat de experiență. Experiență are Stoichiță, are destul experineță și stăpânire de sine. Eu cred că Hagi ar veni dacă-l plătesc bine. Echipa națională este făcută din jucătorii lui”, a declarat Dumitru Dragomir, într-un interviu pentru AS.

Între timp, cei de la FRF încearcă din răsputeri să-l convingă pe Mirel Rădoi să continue măcar pentru barajul CM 2022, dacă România va încheia pe locul secund în grupa de calificare.