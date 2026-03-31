După ce ne-a amenințat cu represalii din cauză că ajutăm SUA, Iranul propune României un meci amical de fotbal. Negocieri-șoc la FRF

Federația Iraniană de Fotbal a contactat FRF pentru a propune un meci amical între cele două echipe naționale. Iranul ar fi discutat deja cu Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației, și Vlad Munteanu, directorul sportiv al FRF.

Iranul vrea să ne atace și pe terenul de fotbal

După ce a ratat calificarea la Campionatul Mondial din această vară, naționala României a primit o propunere din partea Iranului pentru a disputa un meci amical înaintea turneului final.

Din informațiile obținute de , oficialii iranieni au discutat deja cu Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației, și Vlad Munteanu, directorul sportiv al FRF, pentru a stabili amănuntele.

Momentan, nu s-a ajuns la un acord în privința datei în care ar urma să se dispute amicalul.

Naționala Iranului se află în prezent în Turcia, unde va disputa astăzi o partidă de pregătire cu Costa Rica. Pentru , programul include deja o partidă de pregătire cu Georgia, programată pe 2 iunie, iar meciul cu Iran ar putea fi astfel al doilea test în fereastra internațională FIFA din iunie.

Amical după ce ne-au amenințat

Discuțiile pentru un meci amical vin într-un context conflictual între România și Iran.

La începutul acestei săptămâni, Iranul, prin vocea purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei, a amenințat România la nivel instituțional, afirmând că punerea bazelor militare la dispoziția SUA echivalează cu participarea la agresiunea militară.

„Dacă România pune bazele sale la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.”, a declarat Esmaeil Baghaei

Merge sau nu Iran la Cupa Mondială

Iranul s-a calificat la Campionatul Mondial de Fotbal coorganizat de Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, iar participarea sa la turneu a rămas sub semnul întrebării după izbucnirea conflictului. Iranienii au meciurile programate în Statele Unite, iar încercarea de a muta partidele în Mexic a fost refuzată de FIFA.

Gianni Infantino, președintele FIFA, a afirmat recent că „Iran va juca la Campionatul Mondial” și că vor respecta „Planul A”.

„Vrem să joace, vor juca la Cupa Mondială și nu există planuri B, C sau D. Este planul A. Trăim în lumea reală și știm care este situația, care este foarte complicată, dar muncim și ne vom asigura că Iranul va juca această Cupă Mondială în cele mai bune condiții.”, a declarat Infantino.