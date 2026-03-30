Gigi Becali a spus că nu i-a dat niciun mesaj lui Mircea Lucescu, , deși sunt prieteni: „nu poți acum să stai pe capul lui, lasă omul să se odihnească”. Becali a povestit că l-a sfătuit pe Lucescu să renunțe la antrenorat, tocmai pentru că are o vârstă (80 de ani) și probleme cu inima.

Patronul FCSB a mai susținut că vrea să trăiască până la 105 ani, iar „Lucescu, dacă stă liniștit, la cât e de puternic, poate să facă 100 de ani. Bine, are problema cu inima. Dar stă cuminte? Acum o să fie obligat”.

Becali, despre Lucescu: Uite, bă, săracul… Nu își vedea de treaba lui?

„I-am zis ‘Băi, Mircea, ai o vârstă. Gata! Băi, Mircea! Îți spun ca unui frate’. Să nu se supere. ‘Retrage-te!’ El a zis ‘Băi, Gigi, o las, dar nu vrea nimeni să o ia’. ‘Păi Hagi?’ ‘Nu vrea’. ‘Vorbesc eu cu el!’ Nu am vorbit cu Gică, dar i-am zis lui Gică Popescu. A venit cu Zoli să negociem niște procente și i-am transmis lui Gică treaba asta. Dar cred că i-am spus și lui Gică treaba asta, nu mai țin minte.

Nu am rămas șocat, știam că e bolnav. Voi nu știați că e bolnav? Toată lumea știa că e bolnav. Când am auzit am zis ‘Uite, bă, săracul… Nu își vedea de treaba lui?’ Băi, Mircea, ai 80 de ani. Stai liniștit! Te-a ajutat Dumnezeu. La el nu era de bani, că are bani mulți. Pasiunea, dar pasiunea asta o poți pasiona până la o vârstă. Dup-aia nu mai poți. Mai ales că el are cu inima, el a făcut operație pe cord. Când faci operație pe cord… Inima ta deja e afectată, săraca”, a spus Gigi Becali, pentru

Becali: Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie

Patronul FCSB a mai afirmat că-și face analize regulat și „la două săptămâni îmi pun singur perfuzie”.

„Uite azi, nici nu am mâncat, mă duc să îmi ia sânge, să fac analize. Am făcut acum 8 luni analize, toate la perfecție. Acum le fac iar. La 6 luni trebuie să faci analize. După 60 de ani trebuie să faci analize la 6 luni. Eu am 68. (n.r. – La inimă vă căutați?) La inimă nu am ce să fac, nu am ce să caut. Lucrurile se văd toate în sânge. Fac toate alea. La inimă nu am ce. Mi-a pus d-alea, ventuze d-alea, de le ții o zi și o noapte. Și mi-a zis Domne, cum ai inima la propriu, așa o ai și la figurat. Adică bună, sănătoasă. La inimă fac mai rar, la 1-2 ani. Dacă zice că ai mici probleme, mergi mai des, să îți dea tratament. Dar în sânge se vede totul.

Eu chem acasă. Am eu la clinica mea laborator de analize. Ce mă costă pe mine? ‘Ia vin-o, fetițo, bagă branula, și bagă și nișe vitamine, dacă tot ai înțepat vena’. Eu la două săptămâni îmi pun singur perfuzie. La 2-3 săptămâni maxim pun întăritoare, antiinflamatoare, vitamine, magneziu. Toate! Acum, dacă e post, am ajuns la 75 de kilograme. Eu am 80 în mod normal. Acum sunt la 75. Nu mănânc. Cel mai bun tratament pentru organism e postul, adică nemâncatul. Așa zic specialiștii”, a mai spus Gigi Becali.