Edi Iordănescu răspunde criticilor lui Gică Popescu după remiza cu Belarus: „Nu știu dacă are probleme cu mine sau cu familia, dar e clar că sunt lucruri personale”

Selecționerul naționalei României, , a fost deranjat de criticile aduse de Gică Popescu după remiza 0-0 în meciul cu Belarus din preliminariile EURO 2024. Iordănescu a întrebat retoric dacă Gică Popescu a spus măcar un singur lucru pozitiv și a sugerat că există posibile probleme personale între ei, relatează .

Edi Iordănescu: „Am încredere că vom fi la Campionatul European!”

Chiar dacă rezultatul meciului a fost sub așteptări, Edi Iordănescu a lăudat atitudinea pozitivă a echipei în partida contra Belarusului. El a menționat că echipa a dat tot ce a putut pentru a câștiga, dar a subliniat și necesitatea de a îmbunătăți aspectele care au dus la remiza fără goluri.

„Sunt extrem de supărat, ne-am dorit extrem de mult să câștigăm. Dar sunt optimist, am încredere că acest grup are capacitate de a fi la Campionatul European. Ne-am dorit foarte mult victoria, s-a văzut asta în exprimare, dar n-am reușit să aducem acasă punctele. Am întâlnit un adversar incomod, Israelul a câștigat greu aici, Kosovo a pierdut.

Nu am ce să reproșez echipei din punct de vedere al atitudinii, al spiritului. Trebuie să fim lucizi, să analizăm obiectiv. Am avut un adversar care s-a apărat prin multă densitate. Am greșit puține mingi, am avut undeva la 87% procentaj al paselor reușite, am avut șuturi, cornere… Singurul lucru din cauza căruia am plecat cu un singur punct a fost ultima pasă, ultima execuție. Nu am reușit să profităm de mingile duse acolo”, a spus selecționerul.

Edi Iordănescu, deranjat de spusele lui Gică Popescu

Edi Iordănescu a fost chestionat ulterior pe marginea comentariilor făcute de , care a criticat diverse aspecte negative remarcate în jocul primei reprezentative, ipostază care l-a deranjat pe Iordănescu jr:

„Nu comentez critcile, dar întreb ceva. De câd încercăm să construim și să ajungem la un turneu final, dânsul a spus un lucru pozitiv? Unul singur?! Și reprezintă un club care are jucători aici.

N-am auzit un lucru pozitiv, nu știu dacă are probleme cu mine sau cu familia, dar e clar că sunt lucruri personale. Îmi asum total responsabilitatea, nu mă las doborât de critici, sunt sigur că vom obține calificarea. Eu sunt sigur că vor fi voci negative și după calificare. Din interviuri, senzația e că abia se așteaptă un pas greșit pentru a se comenta”, a spus Edi Iordănescu.

Gică Popescu: „Eu știu ce înseamnă echipa națională, iar el nu știe”

Gică Popescu a răspuns ulterior afimațiilor făcute de Iordănescu, spunând că există o diferență semnificativă de percepție între ei doi în ceea ce privește echipa națională. Popescu a explicat că criticile sale vizează performanțele echipei naționale și nu au legătură cu aspecte personale. El a susținut că dorește ca echipa națională să ajungă din nou o forță temută în Europa și că este dispus să spună adevărul, chiar dacă acesta este critic.