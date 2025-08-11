Elias Charalambous a spus cum au „comis-o” jucătorii săi, după 0-1 cu Unirea Slobozia: „A fost o greșeală a lor”

FCSB a întâlnit-o pe Unirea Slobozia, duminică, pe teren propriu. Deși speranțele erau mari, duelul a fost câștigat de ialomițeni cu scorul de 1-0.

Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a fost destul de supărat de rezultat și a vorbit despre evoluția jucătorilor.

Elias Charalambous, verdict radical după înfrângerea lui FCSB: „Nu putem continua așa”

Unde au greșit jucătorii lui Gigi Becali

Tehnicianul nu a fost deloc mulțumit de prestația elevilor săi și de faptul că nu au reușit să marcheze niciun gol. Acesta a făcut declarații conform cărora nu găsește o explicație a jocului slab al băieților.

„Nu e vorba de trei înfrângeri la rând, Nu am nicio explicație. Am avut posesia. Când adversarii ajung la poarta noastră, înscriu gol. În repriza a doua am avut mingea, am controlat partida. Am creat ocazii, dar nu am avut claritate în fața porții.

Nu ne așteptam la acest rezultat. Nu mai putem schimba nimic, e gata. Trebuie să ne îmbunătățim, nu putem continua așa. Acum ne concentrăm pe meciul cu Drita”, a declarat Elias Charalambous, la flash-interviu, potrivit

De asemenea, antrenorul a mai spus și care ar fi presupusa greșeală comisă de elevii lui Gigi Becali. În plus, cipriotul a declarat că încearcă să găsească unde se ascunde de fapt motivul pentru care campionii României nu mai prind poarta adversă.

„Uneori nu poți controla gândurile jucătorilor. Dacă ei s-au gândit la meciurile din Europa, a fost o greșeală a lor. Trebuie să avem mai multă claritate în ultima treime, ne confruntăm cu lucrul acesta de ceva timp.

Trebuie să găsim soluții să câștigăm meciurile. Încerc să găsesc explicații pentru care nu reușim să marcăm goluri”, a adăugat Charalambous.