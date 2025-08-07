Elias Charalambous are emoții înaintea partidei cu Drita: „Va fi un meci greu”

FCSB se pregătește să o întâlnească pe FC Drita, joi, în prima manșă a turului trei preliminar al Europa League. Partida va începe la ora 21:30 și se va disputa pe „Arena Națională”.

a vorbit în conferința de presă premergătoare meciului despre cum crede că va arăta duelul, dar și ce le rămâne de făcut lui și elevilor săi.

Elias Charalambous: „Este important să reușim un rezultat bun”

Cine nu va evolua în meciul cu kosovarii

a explicat că, deși echipa este supărată pentru eșecul cu Shkendja, din preliminariile Champions League, este determinată să facă o partidă bună cu oaspeții pe care îi va avea joi. De asemenea, a menționat că va fi un meci destul de dificil, însă este important ca băieții să joace bine.

„Când nu reușești să câștigi meciuri este clar că nu ești fericit, dar acum noi ne focusăm pe Europa. Mâine vom juca un meci foarte important pentru club, este important să reușim un rezultat bun.

Drita este un adversar foarte bine organizat, dar totul depinde de noi. Trebuie să arătăm cea mai bună față, să avem un joc bun, acest lucru este foarte important pentru a reuși un rezultat bun.

Mâine va fi doar prima repriză, cea de-a doua e săptămâna viitoare. Trebuie să fim într-o stare bună, singurul lucru pe care îl putem face este să fim pozitivi și să avem o atitudine bună.

Aceasta este viața în fotbal, nu poți câștiga mereu. Uneori mai apar și surprize, dar trebuie să continuăm, în fotbal nu poți renunța niciodată.

Vom avea un meci greu mâine, i-am analizat mult pe cei de la Drita, sunt foarte organizați, foarte disciplinați, deci va fi un meci greu”, a declarat Elias Charalambous, la conferința de presă premergătoare meciului cu FC Drita, conform

În plus, tehnicianul a vorbit și despre lot. Potrivit spuselor acestuia, câțiva jucători nu vor evolua pe teren din cauza unor accidentări.

„Avem ceva probleme, Denis Alibec nu este disponibil, nu va juca mâine. Și Risto Radunovic are de asemenea probleme și nu va putea juca mâine. În schimb Valentin Crețu este într-o stare bună, poate juca. Nu este încă sigur dacă Denis Alibec va trebui să se opereze, va trebui să discut cu doctorul, iar apoi vom aștepta o decizie. Sper că va fi cât se poate de curând alături de noi”, a mai spus Charalambous.