Elias Charalambous, înainte de returul cu Drita, din preliminariile Europa League: „Ne așteptăm la un meci greu”

Elias Charalambous, , a prefațat partida pe care elevii săi o vor disputa cu Drita, joi, începând cu ora 21:00, pe stadionul „Fadil Vokrri”, din Priștina. „Roș-albaștrii” vor juca în manșa secundă a turul trei preliminar al Europa League.

Echipa lui Gigi Becali s-a impus cu scorul de 3-2 în meciul din tur și, deși rezultatul a fost de partea lor, nu este lipsit de emoții.

Elias Charalambous: „Va fi o atmosferă cu presiune”

Antrenorul „roș-albaștrilor”: „Din primul moment în care am ajuns aici, totul a fost fantastic”

Elias Charalambous a vorbit despre duelul care îi așteaptă pe băieții lui. Acesta este de părere că va fi o partidă dificilă, însă are încredere în abilitățile fotbaliștilor de a face față cu brio sub presiune.

Mai mult, acesta a afirmat că tocmai presiunea care se pune pe clubul bucureștean este cea care îl ține la cârma lui.

„Avem un meci greu contra unei echipe foarte bine organizate, știm cât am luptat în prima manșă. Chiar dacă am câștigat în tur, eu cred că șansele sunt 50-50%. Ne așteptăm la un meci greu. Avem energie și ne dorim să înscriem. Nu am venit aici să ne apărăm, este un meci foarte important pentru noi, asta e clar. Echipa și-a păstrat mereu încrederea, fiindcă suntem un club mare, trebuie să reacționăm în momentele grele, precum marile cluburi. Știm că putem face multe lucruri bune. Vom întâlni un adversar puternic, focusat pe meci.

Presiune la acest club, la FCSB, este în fiecare zi. Avem presiune în toate meciurile, pentru că vrem să învingem, vrem să jucăm bine, știm asta foarte bine. Știm cine suntem și ce vrem să facem. Eu personal iubesc să fiu sub presiune și jucătorii trebuie să fie sub presiune, pentru că de aceea sunt la FCSB, altfel, n-ar mai fi la acest club. Vom juca pentru suporterii noștri mâine chiar dacă nu vor fi alături de noi. Știm că va fi o atmosferă cu presiune, dar jucătorii mei știu să joace în astfel de meciuri”, a declarat Charalambous, la conferința de presă premergătoare partidei cu Drita, potrivit

De asemenea, tehnicianul a adus în discuție și modul în care au fost tratați el și jucătorii în Kosovo. Acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa gazdelor, spunând că se vede că s-au dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Totuși, în acest moment nu îi stă mintea la ce fotbaliști ar putea să transfere din Kosovo, conform spuselor sale.

„Din primul moment în care am ajuns aici, totul a fost fantastic, perfect. Toți s-au comportat extraordinar, am fost tratați foarte bine. Am fost cu naționala țării mele aici, Kosovo s-a dezvoltat foarte mult. Mulți fotbaliști din Kosovo au venit în România, ceea ce demonstrează calitatea jucătorilor de aici. Dar eu nu mă gândesc acum la jucători pe care i-am putea transfera din Kosovo”, a adăugat tehnicianul.