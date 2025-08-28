B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”

Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”

Elena Boruz
28 aug. 2025, 09:11
Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”
Sursă foto: captură video/ FCSB TV

Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a prefațat meciul retur pe care echipa sa îl va disputa cu cei de la Aberdeen FC, joi seara, începând cu ora 21:30, pe „Arena Națională”.

FCSB a remizat în prima confruntare, cu scorul de 2-2, însă antrenorul cipriot este încrezător elevii săi că vor obține o victorie și se vor califica în grupele Europa League.

Cuprins:

  • Elias Charalambous, înainte de meciul cu Aberdeen: „Vom arăta atitudine și ne vom califica”
  • Ce probleme de lot există la FCSB

Elias Charalambous, înainte de meciul cu Aberdeen: „Vom arăta atitudine și ne vom califica”

Tehnicianul a vorbit despre prestația pe care crede că o vor avea roș-albaștrii și, conform spuselor lui, singura variantă pe care o au în minte este victoria. Cipriotul consideră că echipa patronată de Gigi Becali este pregătită să îi înfrunte pe scoțieni și are încredere maximă în jocul băieților săi.

„Noi jucăm mâine pentru accederea în Europa League. Știm cât de important este. Nu este ușor. Băieții sunt pregătiți pentru meciul de mâine. Să câștige mâine și să ne calificăm în grupe. Este cel mai important meci al sezonului. Intrarea în grupa de Europa League este ceva uriaș. După perioada proastă pe care o avem este un motiv în plus pentru noi să dăm totul pe teren. Noi avem jucători inteligenți care vor da totul pe teren. Este mult mai mult decât valoare. Ei înțeleg totul. Mâine vom arăta atitudine și ne vom califica.

(n.r. că Gigi Becali a declarat că vrea să câștige Europa League) O luăm pas cu pas, știți cum sunt eu. Mă gândesc doar la meciul de mâine. Nu mă gândesc mai departe, luăm totul pas cu pas. Îi felicit pe cei de la Pafos, sunt din țara mea, este o adevărată performanță. Nu s-a mai întâmplat de mult acest lucru. Orice echipă poate bate orice echipă. Înainte de meciuri nu-mi place să vorbesc de bani sau bonusuri. Urăsc să vorbesc de bani sau de prime înaintea meciurile. Ultimul lucru despre care aș vorbi sunt banii”, a declarat Elias Charaambous la conferința de presă premergătoare meciului cu Aberdeen, conform Digisport.

Ce probleme de lot există la FCSB

De asemenea, în cadrul aceleiași conferințe, Charalambous a explicat și cum este situația la nivel de lot, în ceea ce o privește pe campioana României. Acesta a mărturisit că există probleme doar în ceea ce îl privește pe Cissoti și pe Thiam, „în rest totul este ok”.

„Noi suntem pregătiți pentru orice. Noi vom fi concentrați din primul minut și trebuie să încercăm să ne calificăm chiar mai repede.

Mereu am spus că meciurile sunt din primul minut până în ultimul. Nu se termină mai devreme. Chiar și în finale de Champions League am văzut că se poate schimba rezultatul într-un singur minut.

Cisotti este suspendat, Thiam nu este înregistrat, în rest totul este ok. Este foarte important pentru mine. Bîrligea este unul dintre cei mai buni dintre atacanții din România. Sperăm să fie într-o formă bună mâine.

După meci am văzut că sunt o echipă bună, care joacă bine pe faza ofensivă. În acest meci, toate detaliile vor face diferența. Vreau să le mulțumesc fanilor pentru că sunt alături de noi. Mâine vor ajuta băieții. Noi trebuie să le oferim suporterilor ceea ce își doresc”, a adăugat Elias Charalambous.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mirel Rădoi, emoții mari înaintea duelului cu Istanbul Bașakșehir: „Va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur”
Sport
Mirel Rădoi, emoții mari înaintea duelului cu Istanbul Bașakșehir: „Va trebui să fim mult mai exacți și mult mai buni decât în meciul tur”
OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român
Sport
OFICIAL! Mircea Rednic, OUT de la Standard Liege. De cine a fost înlocuit antrenorul român
Mircea Rednic, în pragul despărțirii de Standard Liege. Românul a ajuns la două eșecuri consecutive
Sport
Mircea Rednic, în pragul despărțirii de Standard Liege. Românul a ajuns la două eșecuri consecutive
Mirel Rădoi a explicat criza de nervi de la meciul cu Petrolul Ploiești: „Sunt și eu om. Dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze”
Sport
Mirel Rădoi a explicat criza de nervi de la meciul cu Petrolul Ploiești: „Sunt și eu om. Dacă nu le convine, să vină suporterii să antreneze”
Gigi Becali a dat de pământ cu jucătorii, după eșecul lui FCSB în fața celor de la FC Argeș: „Mai bine jucam în 10. Nu se poate să dormi pe teren”
Sport
Gigi Becali a dat de pământ cu jucătorii, după eșecul lui FCSB în fața celor de la FC Argeș: „Mai bine jucam în 10. Nu se poate să dormi pe teren”
Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
Sport
Gafă de tot râsul la TV, în direct. O jurnalistă l-a întrebat pe un jucător al Bremen dacă e fericit, după ce echipa lui a încasat 4 goluri: „În caz că nu știi…” (VIDEO)
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
Sport
CTP critică mesajul Soranei Cîrstea, după succesul de la Cleveland: „Îmi pare rău că Sorana continuă să utilizeze acest clișeu românos mincinos”
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
Sport
Sorana Cîrstea a câștigat turneul de la Cleveland (VIDEO)
Nepoata Simonei Halep, gimnasta Cristina Halep, ar fi fost agresată de antrenoare: „Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr” (FOTO)
Sport
Nepoata Simonei Halep, gimnasta Cristina Halep, ar fi fost agresată de antrenoare: „Într-un clip se vede cum Maria Gîrbea o lovește și o trage de păr” (FOTO)
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
Sport
Ianis Hagi, out de la Echipa Naţională. Lucescu a explicat de ce nu-l va convoca: „Este imposibil”
Ultima oră
10:35 - Piața auto românească dă semne de revenire în iulie. Înmatriculările de autoturisme noi, la cel mai mare nivel din Europa
10:32 - Zelenski, după atacul rusesc asupra Kievului: „Rusia alege balistica în locul mesei negocierilor”
10:29 - Alfred Simonis: „Modelul european de gestionare a sistemului de sănătate într-un județ sau într-o regiune ar trebui să fie unul integrat”. Ce declarații a făcut președintele Consiliului Județean Timiș
10:01 - Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii, în prag de divorț. Acesta a fost acuzat de soție că ar fi fost violent: „Îți mut dinții”. Ce spune instanța
09:59 - Scandal de spionaj în Turcia. Patronul unui important grup industrial pus sub acuzare
09:53 - Doi clienți au fugit fără să plătească nota. Cum au fost prinși de proprietară, fără ajutorul autorităților
09:36 - Scandal politic în Argentina. Sora președintelui acuzată că ia din banii persoanelor cu dizabilități. Javier Milei atacat cu bolovani de protestatari
09:35 - Sorin Grindeanu, atac la adresa modului de guvernare al USR: „Ştiţi cu ce îmi este greu? Cu stilul online de a guverna”
09:14 - Rețetă de zacuscă de vinete. Sfaturi pentru o păstrare eficientă
08:56 - Pasagerii, victime colaterale ale disputelor dintre CFR SA și CFR Călători. Zeci de trenuri anulate din cauza datoriior la Tariful de Utilizare a Infrastructurii