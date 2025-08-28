Elias Charalambous, încrezător înaintea partidei cu Aberdeen: „Suntem pregătiți pentru orice”

Elias Charalambous, , a prefațat pe care echipa sa îl va disputa cu cei de la Aberdeen FC, joi seara, începând cu ora 21:30, pe „Arena Națională”.

FCSB a remizat în prima confruntare, cu scorul de 2-2, însă antrenorul cipriot este încrezător elevii săi că vor obține o victorie și se vor califica în grupele Europa League.

Elias Charalambous, înainte de meciul cu Aberdeen: „Vom arăta atitudine și ne vom califica”

Ce probleme de lot există la FCSB

Tehnicianul a vorbit despre prestația pe care crede că o vor avea roș-albaștrii și, conform spuselor lui, singura variantă pe care o au în minte este victoria. Cipriotul consideră că echipa patronată de Gigi Becali este pregătită să îi înfrunte pe scoțieni și are încredere maximă în jocul băieților săi.

„Noi jucăm mâine pentru accederea în Europa League. Știm cât de important este. Nu este ușor. Băieții sunt pregătiți pentru meciul de mâine. Să câștige mâine și să ne calificăm în grupe. Este cel mai important meci al sezonului. Intrarea în grupa de Europa League este ceva uriaș. După perioada proastă pe care o avem este un motiv în plus pentru noi să dăm totul pe teren. Noi avem jucători inteligenți care vor da totul pe teren. Este mult mai mult decât valoare. Ei înțeleg totul. Mâine vom arăta atitudine și ne vom califica.

(n.r. că Gigi Becali a declarat că vrea să câștige Europa League) O luăm pas cu pas, știți cum sunt eu. Mă gândesc doar la meciul de mâine. Nu mă gândesc mai departe, luăm totul pas cu pas. Îi felicit pe cei de la Pafos, sunt din țara mea, este o adevărată performanță. Nu s-a mai întâmplat de mult acest lucru. Orice echipă poate bate orice echipă. Înainte de meciuri nu-mi place să vorbesc de bani sau bonusuri. Urăsc să vorbesc de bani sau de prime înaintea meciurile. Ultimul lucru despre care aș vorbi sunt banii”, a declarat Elias Charaambous la conferința de presă premergătoare meciului cu Aberdeen, conform

De asemenea, în cadrul aceleiași conferințe, Charalambous a explicat și cum este situația la nivel de lot, în ceea ce o privește pe campioana României. Acesta a mărturisit că există probleme doar în ceea ce îl privește pe Cissoti și pe Thiam, „în rest totul este ok”.

„Noi suntem pregătiți pentru orice. Noi vom fi concentrați din primul minut și trebuie să încercăm să ne calificăm chiar mai repede.

Mereu am spus că meciurile sunt din primul minut până în ultimul. Nu se termină mai devreme. Chiar și în finale de Champions League am văzut că se poate schimba rezultatul într-un singur minut.

Cisotti este suspendat, Thiam nu este înregistrat, în rest totul este ok. Este foarte important pentru mine. Bîrligea este unul dintre cei mai buni dintre atacanții din România. Sperăm să fie într-o formă bună mâine.

După meci am văzut că sunt o echipă bună, care joacă bine pe faza ofensivă. În acest meci, toate detaliile vor face diferența. Vreau să le mulțumesc fanilor pentru că sunt alături de noi. Mâine vor ajuta băieții. Noi trebuie să le oferim suporterilor ceea ce își doresc”, a adăugat Elias Charalambous.