Eliminată de la Transylvania Open, Emma Răducanu și-a ales favorita: „Mi-ar plăcea ca Simona Halep să câștige turneul. E unul dintre idolii mei”

Emma Răducanu și-a ales favorita la Transylvania Open, competiția pe care a părăsit-o vineri seară după ce a fost învinsă de Marta Kostyuk. Dacă ar fi trecut de sportiva ucraineană, britanica de origine româno-chineză ar fi jucat în semifinale împotriva Simonei Halep, despre care spune că speră să câștige turneul WTA de la Cluj-Napoca și că este unul dintre idolii săi.

Eliminată de la Transylvania Open, Emma Răducanu speră că Simona Halep va câștiga turneul

„Mi-ar plăcea ca Simona Halep să câştige turneul. E unul dintre idolii mei, îmi place să o văd jucând. Este păcat că nu am ocazia să joc împotriva ei. Deocamdată nu ştiu dacă voi rămâne la Cluj să urmăresc meciurile ei sau voi merge la Bucureşti, voi vedea”, a declarat Emma Răducanu, citată de Agerpres.

Emma a vorbit și despre meciul care a culminat cu eliminarea ei de la Transylvania Open și spune că nu merita să câștige astăzi, deși a încercat să dea mai mult.

„Ea a jucat foarte bine şi pot spune că eu nu meritam să câştig azi. Am încercat să dau mai mult, dar azi am fost destul de letargică pe teren. A fost un meci greu pentru mine. Marta a fost concentrată… eu nu am fost 100% din punct de vedere fizic, m-am simţit obosită pe teren azi. Însă sunt şi astfel de zile. Nu am fost surprinsă de numărul mare de greşeli neforţate şi de duble greşeli, pentru că, după cum am spus, m-am simţit obosită. Ştiam de dimineaţă, de la antrenament… dar am vrut să intru pe teren şi să dau tot ce am mai bun. Însă azi nu a ieşit aşa cum mi-am dorit, din păcate. Este dezamăgitor să ai astfel de zile, dar trebuie să merg înainte, să şterg totul cu buretele”, a adăugat tânăra campioană de la US Open.