Emma Răducanu, debut de coșmar în 2022. Britanica a fost spulberată de Elena Rybakina la Sydney: „Cred că voi uita acest meci”

Emma Răducanu a avut parte de un debut dezastruos în 2022, pierzând la scor primul meci al anului. Sportiva britanică de origine româno-chineză a fost învinsă autoritar de Elena Rybakina la WTA Sydney International, într-o partidă în care a reușit să îi ia adversarei un singur ghem, scor final 0-6 / 1-6 după doar 56 de minute.

Deși a reușit câteva lovituri bune, campioana de la US Open suferă în continuare la capitolul consistență și pare tot mai departe de prestațiile care au adus-o în prim-planul tenisului mondial. Partida cu Rybakina a fost a treia înfrângere consecutivă pentru Emma Răducanu, care n-a mai câștigat din finalul lunii octombrie, când o învingea pe Ana Bogdan la Cluj-Napoca.

Abia învinsă la scor, Emma Răducanu s-a arătat optimistă și spune că vrea să lase în urmă partida cu sportiva din Kazahstan.

„Cred că voi uita acest meci. A fost practic a doua oară când am jucat un meci oficial în ultimele două luni. Sunt încrezătoare că pot lăsa asta în urmă și că pot să merg mai departe și să muncesc în continuare”, a declarat tenismena britanică.

Potrivit WTA Insider, Emma a revenit la antrenamente chiar după înfrângerea cu Elena Rybakina.

„Vreau să joc în continuare. Chiar dacă voi fi doborâtă, este vorba despre a te ridica și a rămâne în picioare. Devii puțin mai bun și înveți mai multe lucruri. Sunt abia la începutul primului meu sezon. Obiectivul meu este să nu fiu nici prea jos, nici prea sus”, a mai spus britanica.

Pentru Emma, a fost vorba despre primul meci de la începutul colaborării cu antrenorul Torben Beltz.

