Emma Răducanu s-a calificat în turul 2 la Australian Open, după ce a eliminat o câștigătoare de Grand Slam

Emma Răducanu, numărul 18 WTA, s-a calificat în turul 2 la Australian Open, după ce a trecut de Sloane Stephens, numărul 67 WTA, cu 6-0, 2-6, 6-1. În următorul meci, jucătoarea cu origini românești o va întâlni pe Danka Kovinic (98 WTA).

Cum a învins-o Emma Răducanu pe Sloane Stephens la Australian Open

În primul set, Emma Răducanu a avut o prestație perfectă, a servit foarte bine și a lovit mereu agresiv. Așa a terminat primul set cu 6-0 după doar 18 minute.

În schimb, în setul 2, Emma Răducanu și-a ieșit din formă și a greșit multe lovituri. Sloane Stephens a pofitat și a câștigat al doilea set cu 6-2, scrie gsp.ro.

În decisiv, Emma Răducanu și-a mai revenit și, chiar dacă nu a fost la nivelul primului set, tot a reușit să se impună cu 6-1.

Emma Răducanu ar putea-o întâlni pe Simona Halep în turul 3 de la Australian Open.

Halep, Cîrstea și Begu, victorii la Australian Open

Tot marți, Simona Halep a trecut de poloneza Magdalena Frech cu 6-4, 6-3.

„Emoții au venit din cauza accidentărilor de anul trecut. Încrederea nu a fost la cel mai înalt nivel. Vreau să joc cel mai bun tenis al meu, dar nu reușesc mereu. Voi încerca să joc mai bine în următorul meci”, a spus Halep, la finalul partidei.

De asemenea, Sorana Cîrstea a învins-o pe Petra Kvitova, iar Irina Begu s-a impus în fața franțuzoaicei Oceane Dodin.

„Sunt foarte fericită pentru felul în care am jucat astăzi, a fost peste așteptări. (…) Am studiat meciul de anul trecut, am văzut statisticile și am încercat să aplic azi ce am învățat”, a declarat Cîrstea, la finalul meciului.