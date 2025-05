Emoții pentru Cristi Chivu până în ultima etapă. Parma rămâne în zona retrogradabilă

Parma, echipa antrenată de Cristi Chivu, va juca cu emoții în ultima etapă, din Serie A, contra Atalantei. În etapa de duminică, echipa a remizat, pe teren propriu, cu Napoli (0-0) care se bate la titlu cu Inter Milano.

Duminică, Napoli și au remizat la capătul unei partide cu un final tensionat. Antrenorul român a fost eliminat, de pe teren, la fel ca și omologul său, de la echipa oaspete, Antonio Conte.

În minutul 90, Antonio Conte a răbufnit la adresa adversarilor și a provocat scandal la marginea terenului. În dispută au fost implicați și fotbaliștii. În acest context, Cristi Chivu a dat impresia că încearcă să calmeze spiritele, însă, acest lucru nu i-a fost de bun augur. El a primit cartonaș roșu, la fel ca și omologul său.

„Eu sunt idiotul care se bagă într-o luptă și tot el e pălmuit. Eu sunt vinovat pentru asta. Am ridicat mâinile pentru a-i despărți, dar arbitrul a interpretat altfel. Nu știu ce alte informații au apărut. Le cer scuze băieților pentru că nu voi fi pe bancă (n.r. în ultima etapă). Îmi pare rău pentru asta. Am mai primit palme în trecut, am primit o palmă astăzi și voi mai primi palme. Voi întoarce și celălalt obraz, nu este o problemă!”, a declarat Cristi Chivu, după eliminare, conform tuttomercatoweb.com.

Astfel în ultima etapă, decisivă pentru echipa sa, cel mai important meci al sezonului italian de , cu Atalanta, va lipsi de pe banca tehnică.

Parma avea nevoie de victorie

Cu o etapă înainte de finalul sezonului competițional Napoli ocupă primul loc, cu 79 de puncte. la direrență de un punct de cea de-a doua clasată, Inter. În ultima etapă, programată duminica viitoare, Napoli va înfrunta pe teren propriu Cagliari, unde joacă românul Florinel Coman. Inter va întâlni în deplasare Como.

De cealaltă parte, echipa antrenată de Cristi Chivu, nu a scăpat de emoțiile retrogradării. Parma e pe locul 16, cu 33 de puncte, dar mai poate fi depășită de Empoli și Lecce, care au 31 de puncte. În ultima etapă, gruparea pregătită de Chivu va juca împotriva Atalantei. Pentru a-și asigura salvarea, Parma avea nevoie de toate cele trei puncte în partida cu Napoli.

Înainte de ultimul meci, conducerea clubului Parma a anunțat că indiferent de ce se va întâmpla în acest final de sezon, Cristi Chivu va continua pe banca tehnică.