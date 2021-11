Emoţii pentru Ianis Hagi. Avionul în care se afla a suferit un accident, în zbor!

Emoţii pentru Ianis Hagi la revenirea în Scoţia, după ce a participat cu naţionala României la dubla Islanda – Lichtenstein, când tricolorii au ratat calificarea la CM 2022. Avionul care trebuia să plece dinspre Londra spre Glasgow a fost nevoit să-și amâne zborul.

Aparatul de zbor a lovit mai mulți peruși la scurt timp după ce a decolat de pe Aeroportul Heathrow, iar pilotul a decis să întoarcă aeronava. Inițial, s-a dorit ca zborul spre Glasgow să fie efectuat cu altă aeronavă, însă în cele din urmă Ianis a plecat spre Scoția cu același aparat de zbor, având însă o întârziere de câteva ore.

Ianis Hagi, liderul României

Mirel Rădoi crede că naționala trebuie construită în jurul lui Vlad Chiricheș, dar Ianis Hagi se erijează din ce în ce mai mult în poziția de jucător exponențial al noii generații.

„Chiricheș este liderul din punctul meu de vedere, el este jucătorul care trebuie să continue la echipa naţională şi totul trebuie să se construiască în jurul lui. Atât ca sportiv, cât şi ca om”, a precizat Rădoi. Ianis Hagi (23 de ani), 23 de selecții și două goluri, a fost singurul care a ieșit la rampă pe teren în meciul de tristă amintire cu Islanda, apoi la declarații.

„Acest grup are mentalitate de învingător. Cred că naţionala este pe un trend ascendent. Vom trăi momente mult mai frumoase. Suntem tineri. Eu am 23 de ani, sunt alţii care au 19 sau 15, avem o generaţie talentată, am demonstrat-o cu vârf şi îndesat. Acum rămâne de văzut ce vom face„, a spus fiul lui Gică Hagi.