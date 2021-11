Ianis Hagi, salvatorul de la Rangers. Cum și-a salvat fotbalistul echipa de la eșec (VIDEO)

În seara asta, jucătorul Ianis Hagi a marcat golul echipei sale, Glasgow Rangers, golul fiind necesar a încheia meciul la egalitate cu adversa daneză Broendby If, 1-1, în Grupa A.

Rezumat

Hagi a început meciul împotriva echipei Broendby If pe banca de rezerve, fiind introdus de-abia în minutul 56, în locul lui Scott Arfield. Meciul nu a prezentat evenimente majore de la introducerea lui Ianis, cel mai important moment fiind golul său din minutul 77, din pasa lui Ryan Kent, o alt jucător din rezervă introdus în locul lui Steven Gerrard.

Campioana Danemarcei a deschis meciul prin autogolul lui Leon Balogun, din minutul 45.

Clasament Grupa A:

1. Olympique Lyon (12-3 golaveraj) 12 puncte

2. Sparta Praga (4-7) 4

3. Glasgow Rangers (3-4) 4

4. Brondby (1-6) 2.

Rezultatele înregistrate joi:

Brondby vs Rangers 1-1

Galatasaray vs Lokomotiv Moscova 1-1

Genk vs West Ham 2-2

Legia vs Napoli 1-4

Lyon vs Sparta Praga 3-0

Monaco vs PSV 0-0

Olympiacos vs Eintracht Frankfurt 1-2

Real Sociedad vs Sturm Graz 1-1.