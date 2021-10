Ianis Hagi, gest emoţionant în Scoţia. A devenit şi mai iubit la Glasgow Rangers

Glasgow Rangers, echipa lui Ianis Hagi, a învins-o cu 2-0 pe Brondby în etapa a treia a fazei grupelor Europa League, meci în care mijlocaşul român a evoluat până în minutul 76, când a fost înlocuit cu Scott Wright.

La finalul partidei, Ianis i-a oferit un cadou de neuitat unui copil din tribune. Gestul i-a adus zâmbetul pe buze tânărului fan al echipei lui Steven Gerrard: cu fularul lui Rangers la gât, acesta s-a fotografiat cu darul primit de la românul de 23 de ani.

Ianis Hagi, foarte iubit de fanii lui Rangers

Jurnaliștii au observat momentul, iar apoi l-au luat pe Hagi jr. la întrebări. „Știu ce înseamnă asta pentru acel copil, eram și eu exact la fel. Mă bucur de fiecare zi petrecută cu fanii aici, la Rangers, și din acest motiv dau 100% în fiecare zi. Iubesc să fiu aici”, a declarat Hagi jr.

Ianis Hagi, care vineri a împlinit 23 de ani, a vorbit și despre partida cu Brondby, în care consideră că Rangers a făcut un joc total.

”Cred că am respectat bine planul pe întreaga durată a jocului. Am atacant când a trebuit să atacăm, ne-am apărat când a fost momentul să ne apărăm. În final, am luat cele trei puncte, ne-am făcut treaba”, a transmis internaţionalul român.