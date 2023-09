Eugenie Bouchard, ironie la adresa lui Halep după ce a primit verdictul din partea ITIA: „Asta mi s-a spus”

Simona Halep a aflat sancțiunea în cadrul controversatului caz de dopaj în care a fost implicată. Se pare că t pentru următorii 4 ani.

Tenismena canadiancă, Eugenie Bouchard, a avut o reacție ironică pe Twitter după suspendarea sportivei.

ITIA a făcut anunțul marți după-amiază. Decizia nu este definitivă. Dubla campioană de Grand Slam în termen de 21 de zile.

Învinsă de patru ori de Simona Halep, Eugenie Bouchard a avut o reacție în urma deciziei de suspendare pentru patru ani din viața sportivă a româncei.

„Mi s-a spus să nu dau niciun tweet azi”, a scris aceasta pe platforma X, fosta Twitter.

De asemenea, la comentariul „Dopajul este răspândit în tenis, dar nimeni nu vrea să spună nimic”, canadianca a răspuns cu trei emoticoane de aprobare.

I was told not to tweet today 🫢

— Genie Bouchard (@geniebouchard)