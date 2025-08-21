B1 Inregistrari!
FCSB – Aberdeen 2-2. Campioana României a fost la un pas de a-i învinge pe scoțieni în play-off Europa League

FCSB – Aberdeen 2-2. Campioana României a fost la un pas de a-i învinge pe scoțieni în play-off Europa League

22 aug. 2025, 00:23
FCSB - Aberdeen 2-2. Campioana României a fost la un pas de a-i învinge pe scoțieni în play-off Europa League
Sursă foto: Facebook/ @FCSB

FCSB și Aberdeen au făcut spectacol în această seară, în turul play-off-ului Europa League. Echipa românească conducea cu 2-0, scor ce anunța o victorie uriașă, dar chiar în minutul 90, Aberdeen a reușit să egaleze. Calificarea în grupa Europa League se va decide la returul de săptămâna viitoare, ce se va juca în București.

 

Cuprins:

  1. Cum a arătat prima repriză a meciului FCSB- Aberdeen
  2. Ce schimbări a făcut FCSB
  3. Cum a decurs a doua repriză a meciului FCBS- Aberdeen

Cum a arătat prima repriză a meciului FCSB- Aberdeen

După un șir de eșecuri pe teren, jucătorii echipei FCSB părea să-și readucă aminte tot ce au învățatt vreodată la antrenamente. Deși păreau că vor marca o victorie demnă de notat în istoria clubului, echipa adversă a egalat în minutul 90, oboseala spunându-și cuvântul la  elevii lui Elias Charalambous, care au jucat în inferioritate numerică încă din prima repriză, din minutul 39.

Primele minute, Aberdeen părea să controleze meciul. În prima jumătate de oră nu s-a înregistrat nicio situație periculoasă, nici la poarta roș-albastră, nici la cea a scoțienilor. Din minutul 32, situația din teren a devenit în avantajul românilor. Bîrligea a marcat un gol, după o pasă excelentă a lui Miculescu. Golgheterul FCSB-ului s-a demarcat perfect, a preluat excelent la 20 de metri, a intrat în careu și a marcat cu un șut plasat, la colțul lung, relatează gsp.ro.

Șase minute după marcarea golului, arbitrul a decis eliminarea lui Juri Cisotti pentru un fault din spate, la 35 de metri de poarta scoțienilor. FCSB a rămas pentru tot restul meciului în 10.

Cum a decurs a doua repriză a meciului FCBS- Aberdeen

La pauză, FCSB a făcut trei schimbări, printre care și Darius Olaru. Abia intrat în teren, jucătorul a și marcat un gol în minutul 47, după o pasă excelentă din partea lui Daniel Bîrligea. Atacantul a recuperat o minge la 40 de metri de poartă, a trecut de doi adversari și a pasat excelent, în fața porții, acolo unde Olaru era nemarcat.

Conduși cu două goluri de români, scoțienii au profitat de orice mică șansă pe care o aveau pentru a ataca poarta roș-albastră. Strategia lor a și funcționat, căci în minutul 61, mingea a ajuns la Polvara, care a reușit să bage mingea în poartă după un șut de la 14 metri.

În ultimele minute, mingea a fost cel mai mult în posesia scoțienilor care, în minutul 90 au reușit să mai bage o dată mingea în poarta lui Târnovanu. După un corner, Sokler s-a înălțat perfect și a reluat cu capul, din 6 metri.

S-a terminat 2-2, după o intervenție spectaculoasă a lui Târnovanu în minutul 90+4. Echipa care se va califica va fi decisă abia după retur.

