FCSB și Aberdeen au făcut spectacol în această seară, în turul play-off-ului Europa League. Echipa românească conducea cu 2-0, scor ce anunța o victorie uriașă, dar chiar în minutul 90, Aberdeen a reușit să egaleze. Calificarea în grupa Europa League se va decide la returul de săptămâna viitoare, ce se va juca în București.

Cum a arătat prima repriză a meciului FCSB- Aberdeen

După un șir de eșecuri pe teren, jucătorii echipei părea să-și readucă aminte tot ce au învățatt vreodată la antrenamente. Deși păreau că vor marca o victorie demnă de notat în istoria clubului, echipa adversă a egalat în minutul 90, oboseala spunându-și cuvântul la elevii lui , care au jucat în inferioritate numerică încă din prima repriză, din minutul 39.

Primele minute, Aberdeen părea să controleze meciul. În prima jumătate de oră nu s-a înregistrat nicio situație periculoasă, nici la poarta roș-albastră, nici la cea a scoțienilor. Din minutul 32, situația din teren a devenit în avantajul românilor. Bîrligea a marcat un gol, după o pasă excelentă a lui Miculescu. Golgheterul FCSB-ului s-a demarcat perfect, a preluat excelent la 20 de metri, a intrat în careu și a marcat cu un șut plasat, la colțul lung, relatează .

Șase minute după marcarea golului, arbitrul a decis eliminarea lui Juri Cisotti pentru un fault din spate, la 35 de metri de poarta scoțienilor. FCSB a rămas pentru tot restul meciului în 10.

Cum a decurs a doua repriză a meciului FCBS- Aberdeen

La pauză, FCSB a făcut trei schimbări, printre care și Darius Olaru. Abia intrat în teren, jucătorul a și marcat un gol în minutul 47, după o pasă excelentă din partea lui Daniel Bîrligea. Atacantul a recuperat o minge la 40 de metri de poartă, a trecut de doi adversari și a pasat excelent, în fața porții, acolo unde Olaru era nemarcat.

Conduși cu două goluri de români, scoțienii au profitat de orice mică șansă pe care o aveau pentru a ataca poarta roș-albastră. Strategia lor a și funcționat, căci în minutul 61, mingea a ajuns la Polvara, care a reușit să bage mingea în poartă după un șut de la 14 metri.

În ultimele minute, mingea a fost cel mai mult în posesia scoțienilor care, în minutul 90 au reușit să mai bage o dată mingea în poarta lui Târnovanu. După un corner, Sokler s-a înălțat perfect și a reluat cu capul, din 6 metri.

S-a terminat 2-2, după o intervenție spectaculoasă a lui Târnovanu în minutul 90+4. Echipa care se va califica va fi decisă abia după retur.