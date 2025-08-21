B1 Inregistrari!
Lovitură pentru FCSB înaintea partidei cu Aberdeen. Autoritățile britanice au luat decizia în privința lui Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan

Lovitură pentru FCSB înaintea partidei cu Aberdeen. Autoritățile britanice au luat decizia în privința lui Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan

Traian Avarvarei
21 aug. 2025, 18:19
Lovitură pentru FCSB înaintea partidei cu Aberdeen. Autoritățile britanice au luat decizia în privința lui Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan
Sursa foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan nu vor putea intra pe teren în meciul FCSB-ului cu Aberdeen deoarece nu au primit viza de intrare în Regatul Unit.

Cuprins

  • Ce au pățit cei 3 jucători ai FCSB în Regatul Unit
  • Care sunt mizele meciului Aberdeen – FCSB

Ce au pățit cei 3 jucători ai FCSB în Regatul Unit

FCSB a depus cererile pentru viză în cazul celor trei imediat după meciul cu Drita, de joia trecută, dar abia azi a primit răspuns că acordarea vizelor e în curs de procesare și verificare.

Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan au efectuat deplasarea chiar și așa și, după patru ore în care au fost blocați pe aeroport, li s-a permis să meargă la hotel, dar nu au putut participa la antrenamentul oficial.

Într-un final, decizia a fost că nu primesc viza, deci nu vor putea juca în partida cu Aberdeen, informează Eurosport.

Cei trei vor rămâne în hotel până la revenirea în România.

Care sunt mizele meciului Aberdeen – FCSB

Sigure de prezența în Conference League, cele două echipe se vor duela pentru un loc în faza principală din Europa League.

Potrivit specialiștilor, roș-albaștrii au 69% șanse de a se califica în faza ligii din Europa League, după ce analiștii de la Football Meets Data au întocmit o ierarhie a echipelor cu cele mai mari șanse de calificare în faza principală, mai scrie Eurosport.

